Giselle Blondet habla de su paso por ‘Nuestra Belleza Latina’: “No fue una experiencia agradable”

Giselle Blondet habló de su experiencia como conductora de Nuestra Belleza Latina y de lo que vivió cuando le dijeron que no seguiría siendo la presentadora. Sin embargo, compartió que fue una experiencia increíble haber estado al frente de un proyecto tan exitoso y haber podido acompañar a las concursantes en su camino hacia la belleza y la autoconfianza.

“Para mí era mágico, era el sueño de mi vida, lo que a mí me gusta, era como que estar con el público y estar con las chicas y apoyarlas. La gente decía que yo me había vuelto loca, primero por dejar ‘Despierta América’ y segundo por estar al lado de unas chicas que todas decían ‘esas te van a quitar el trabajo, esas son las que te van a quitar el trabajo a ti’, Y mira, ¿sabes qué? Que me lo quiten”, reveló en una entrevista concedida a Rodner Figueroa.

“Me preocupo mucho cuando las veo, siempre estoy pendiente, me comunico con algunas de ellas a veces a través del Instagram, me gusta cuando me escriben. Aleyda (Ortiz), por ejemplo, que no tiene nada que ver conmigo porque ella no estuvo en mi temporada, es como si fuera mía. Yo estoy pendiente a ella, me gusta que tenemos esa conexión donde ella me pregunta las cosas, las consulta, Greidys (Gil), todas. Para mí esa es una experiencia que ha sido tan y tan linda”, añadió durante la conversación.

Giselle Blondet explica lo que vivió al sacarla del programa

Blondet también expresó su tristeza cuando se enteró de que el programa no quedaría bajo su responsabilidad, ya que había formado parte de su vida durante varios años y había creado una conexión especial con el público. Sin embargo, la conductora se mostró agradecida por la oportunidad que se le había dado de ser parte de ‘Nuestra Belleza Latina’ y por todo lo que había aprendido en el camino.

Giselle Blondet fue la presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ desde el año 2007 hasta 2013. Crédito: Mezcalent

“Sí, muy duro. Tanto que yo no sé si la gente sabe; Nelson, que en paz descanse, que se convirtió en el productor ejecutivo de ese show, cuando ya yo no estoy nosotros veíamos el show juntos en el teléfono y yo le daba mi opinión de las cosas y yo le decía ‘esto me encantó lo que hiciste, tú qué crees si haces esto o lo otro’. Mi mamá (decía) ‘yo sabía que mi hija era loca, se lo dije que iba a perder ese trabajo y después ella viene y ahora también le da consejos’“, agregó en el pódcast.

Blondet no finalizó la entrevista sin antes agregar que: “Yo pienso que uno está donde uno tiene que estar y pues me pasó eso. No fue una experiencia agradable porque para mí eso era como mi bebé, fue un experimento que hicimos todos juntos. Pero no sé, yo a través de Nelson y nuestras conversaciones vivía eso y me gustaba cuando las cosas quedaban bien, y después pude hacer otras cosas, hice cosas diferentes”.

Sigue leyendo:

· Giselle Blondet le respondió contundentemente a Sofía Vergara cuando le hizo una pregunta incómoda

· Giselle Blondet comparte una imagen junto a Carlos Vives de cuando fueron pareja en una telenovela

· Giselle Blondet cuenta el complicado momento que vivió su pequeño nieto y que la llevó a ausentarse