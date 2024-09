Hija de Alan Tacher causa revuelo con su look en Despierta América

Hannah Tacher, hija del presentador mexicano Alan Tacher, visitó a su papá en el programa Despierta América, que transmite Univision, y los mensajes por su participación han sido cientos, debido al look que usó la joven.

En la cuenta en Instagram del show de televisión subieron unas fotos en las que se veía al famoso junto a su hija y a muchos les llamó la atención la vestimenta que ella usó.

“¡Invitada de lujo! Hoy Hannah Tacher vino a visitar a su papá Alan Tacher en Despierta América ¡Qué guapa!”, escribieron.

Astrid Rivera, compañera de Alan Tacher, por ejemplo indicó: “Una preciosura de niña”. Por su parte, Carolina Sarassa escribió: “Hermosa tu hija, felicidades”.

Pero, hubo algunos fanáticos de Despierta América que lanzaron algunas críticas. Entre ellas estuvo: “Ella es muy poco femenina”, “Se le olvidó la blusa”, “No hay control sobre los hijos”, “Mucho descote”, “Está bonita, ¿pero por qué se viste así?”.

Otros usuarios consideraron que Hannah Tacher lució hermosa con ese outfit: “Qué bonita, como toda la familia”, “Enhorabuena bendiciones, bella, a disfrutar y celebrar”.

Hannah Tacher en Despierta América

La joven tenía cinco años sin visitar el programa y por eso su papá y sus compañeros se emocionaron mucho de tenerla en el show de televisión.

Alan Tacher se mostró también muy contento con tenerla: “Se me infla el pecho, ven acá, me vino a visitar Hannah, mi Hannitah hermosa, no te había visto porque viajaba mucho”.

Luego de darle la bienvenida, varios halagaron a la joven, a quien le decían que está hermosa y que además luce como una modelo.

