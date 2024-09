Carolina Sandoval le responde a un usuario que le dijo que se hizo la bariátrica

Con un video publicado en su cuenta en Instagram, la presentadora venezolana de televisión, Carolina Sandoval, le respondió a un seguidor que le dijo que ella miente cuando dice que no rebajó a través de una cirugía.

En el mensaje, la persona cuestionó a la conductora del show ¡Siéntese Quien Pueda!: “Puedes engañar al pueblo, pero tu familia no, vas a perder respeto de ellos, ellos saben que te sometiste a una bariátrica y vives metiendo la historia de la papaya, ¿por qué mentir y tanto?”.

Ante el señalamiento, la Venenosa, como también es conocida, se limitó a mostrarse en el video mientras comía una arepa con asado negro.

“Hola, hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?Yo aquí con mi arepa maravillosa de asado negro, a punto de empezar a comer, ay, Dios mío, a mí se me agua la boca cada vez que yo voy a comer arepa con asado negro, ¿ustedes alguna vez han comido arepa con asado negro?”, escribió.

Para acompañar la publicación, Carolina Sandoval dijo también: “A buen entendedor, pocas palabras, les invito una arepa”.

Los seguidores de la venezolana no dudaron en reaccionar y en la mayoría de los mensajes para defenderla: “Ya dejen de criticar, si se hubiera hecho la bariátrica es su problema, dejemos de ser tan inhumanos cada quien con su vida respeten , no inundemos con más odio el mundo solo necesitamos amor y respeto por favor”.

Otros indicaron: “¿Qué tiene de malo si se operó o si bajó a pura papaya? Cuál es el problema como si operarse fuera algo malísimo. Ya quisiera yo tener el coraje de operarme algo y no lo hago porque justo yo y me muero ajaja pero si alguien se anima delante y si alguien se quiere matar a dieta pues está bien también. No es algo que se deba explicar a nadie ni algo de lo que uno deba sentirse avergonzado”, “No entiendo, si se operó o no, ¿a ti qué te va?”.

Aunque ha existido la sospecha de una operación, Carolina Sandoval lo ha negado y ha comentado que cambios en su alimentación y día a día fueron clave para que perdiera de peso.

