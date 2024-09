Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro y reveló lo que más extrañará del fútbol

El futbolista del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, cada vez deja más pistas sobre su inevitable retiro del balompié y en medio de una nueva promoción de su canal de YouTube UR: Cristiano reveló nuevos detalles de lo que le espera y piensa del futuro.

En una nueva parte de la conversación con su amigo, el también exfutbolista inglés Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo aseguró que la parte principal que extrañará cuando abandone las canchas será la adrenalina que siente cada vez que disputa un partido profesional.

“Creo que lo que más voy a extrañar es no tener la adrenalina de estar en el estadio, de estar nervioso, eso es lo que más voy a extrañar, porque en otras partes lo tengo bien controlado”, dijo en la charla con Ferdinand.

El Bicho cree que la adrenalina que vive junto al público es algo que no va a volver a sentir en la vida y que esa también es una razón fundamental por la que espera continuar un poco mas allá de los 40 años en el fútbol.

“Tengo buenas personas a mi alrededor, pero la adrenalina de jugar al fútbol nunca va a existir de nuevo, por eso sigo un poco más en el fútbol. A los 40, dices ‘sí, lo di todo’, 40, 41, 42, no importa, dices ‘me dejé el cuerpo en 25 años de fútbol, no puedo dar más’ porque sabes que la edad no te permite seguir. Por eso extiendo mi longevidad y por eso me cuido para seguir trabajando, porque sé que en dos o tres años más todavía puedo producir algo nuevo”, añadió en su comentario.

Cristiano Ronaldo sigue anotando goles con la selección de Portugal a sus 39 años. FOTO: AP/Armando Franca.

Posteriormente Ronaldo se refirió a que definitivamente sí extrañará al futbol cuando se retire e incluso podría llorar un poco y sentirse perdido.

“¿Lo extrañaré? (El fútbol) Por supuesto que extrañaré, probablemente me sentiré un poco perdido, ¿crees que voy a llorar con toda la vida que tengo? Quizás un poco, porque me he vuelto más sensible, así que estaré un poco así”, explicó el exjugador del Real Madrid.

A pesar de ello también es conciente de que le tocará enfrentar nuevos retos a tiempo completo como el de dedicarse a ser empresario, una profesión la cual comenzó desde bien temprano y que maneja en paralelo con el fútbol.

“Tengo otras cosas de las que preocuparme y ahora habrá otro capítulo de mi vida que es la parte de negocios. (Eso) también me emociona y será un desafío para mí aprender otras áreas que realmente no conozco”, reveló.

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo ya se jacta de manejar un imperio empresarial, del que destacan una cadena de hoteles, la producción de agua embotellada, una fabrica de ropa interior bajo su firma CR7, asi como también clínicas especializadas en el implante capilar.

Todo lo antes mencionado es ajeno a otros proyectos en los que Ronaldo está involucrado, como su contrato vitalicio con Nike, el dominio de las redes sociales donde acumula ya mas de 1,000 millones de seguidores y se traduce en contratos publicitarios, asi como también el canal de YouTube dónde se puso como meta superar próximamente al rey de la plataforma, el influencer y creador de contenido, Mr. Beast.

Dentro de los objetivos inmediatos de Cristiano Ronaldo antes de dejar el fútbol están convertirse en el primer jugador que convierte 1,000 goles de manera oficial y también lograr alzar un título con el Al-Nassr.

