Despierta América: critican a Jessi Rodríguez por comentario que hizo a Jomari

Jessi Rodríguez le dijo a Jomari Goyso que dentro del programa Despierta América él es quien más ropa repite; un comentario que no pasó desapercibido para la audiencia del show matutino de la cadena Univision.

En la cuenta en Instagram del espacio de entretenimiento compartieron la declaración que ha generado mucho revuelo.

“Jomari es el que más repite (ropa) o sea, yo te lo quería decir como tu amiga, pero creo que estás repitiendo mucho”. “Escúchenme algo, pero todo lo que diga se va a usar en mi contra, gastan dinero en mucha estupidez. No sabéis cómo gastar dinero para estar mucho tiempo usando diferentes ropas sin realmente gastar dinero”, dijo.

A su juicio, la meta debe ser comprar cosas que puedan servirte para varias ocasiones, sin la necesidad de preocuparse si estás repitiendo o no.

¿Qué dijo el público de Despierta América ante este comentario?

Los televidentes reaccionaron y algunos consideraron que la respuesta del español fue bastante ideal para su compañera de trabajo.

“Jomari es español y ellos tienen una cultura diferente, no se centran tanto en la ropa, les da igual. Pueden repetir y repetir para ellos son más importante otras cosas, esa típica cultura latina que tenemos de no querer repetir ropa para qué no nos juzguen, ellos tienen otra mentalidad”, escribió una usuaria.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Si repite mucho la ropa señal que es de buena calidad, xq la ropa de zara o shein o asi no se puede repetir mucho porque a la primera lavada pierde la forma”, “La ropa se compra para usar. Yo repito lo que quiero, cuando quiero y porque quiero. No vivo de likes, ni de apariencias. Respeto a quien decide endeudarse por aparentar lo que no es o no tiene. Hay gente con el closet lleno y el cerebro vacío”.

Para muchos, el mensaje de Jomari Goyso sobre saber aprovechar la ropa fue clave, pues en ocasiones, hay quienes se llenan de prendas de vestir que ni siquiera terminan usando.

