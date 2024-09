Acusan de asesinato al pistolero que mató a 10 personas en un supermercado en Colorado

Ahmad Al Aliwi Alissa, de 25 años, se había declarado no culpable por razones de locura, luego de ser diagnosticado con esquizofrenia. Este lunes 23 de septiembre, un juez lo declaro culpable de asesinato en primer grado, después de abrir fuego en 2021, adentro de un supermercado en la ciudad de Boulder, en el cual mató a 10 personas, incluido un oficial de policía.

Durante la audiencia en el Tribunal de Distrito de Boulder, el jurado declaró a Ahmad Alissa nacido en Siria, culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. Los jurados también lo declararon culpable de docenas de cargos de intento de asesinato y delitos relacionados con armas, informó la agencia Reuters.

Los familiares de las víctimas, así como algunos oficiales de policía, estuvieron presentes en la audiencia en donde relataron con un doloroso testimonio sobre las vidas que el pistolero destruyó en el ataque. Algunos recordaron los momentos previos al tiroteo de sus seres queridos que estuvieron justo cuando el pistolero abrió fuego.

El caso se centró en su estado mental

Durante el juicio, según documentos oficiales, no discutieron el motivo que llevó a Ahmad Alissa a disparar a la multitud, pues el caso se centró en su estado mental en el momento de los disparos. La intención de la defensa era que se determinará que padecía de problemas de salud mental, pues había sido diagnosticado con esquizofrenia, y con esto podrían demostrar que el pistolero era incapaz de distinguir entre el bien y el mal.

Pero los fiscales demostraron que Alissa sí sabía lo que estaba haciendo el día del tiroteo, pues argumentaron que no disparó al azar y que demostró capacidad para tomar decisiones al perseguir a personas que corrían y trataban de esconderse de él. Pasó dos veces al lado de un hombre de 91 años que seguía comprando sin percatarse del tiroteo, subrayó AP.

Los familiares de Alissa, que se encontraban sentados atrás de él, señalaron que después de contraer Covid-19, su situación mental empeoró, ya que antes mostraba signos de paranoia y escuchaba voces en su mente.

Culpable de múltiples cargos en su contra

Además de 10 cargos de asesinato en primer grado, el jurado encontró a Alissa culpable de 38 cargos de intento de asesinato, un cargo de agresión y seis cargos de posesión de cargadores ilegales de gran capacidad.

El asesinato en primer grado conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua en Colorado, y la audiencia de sentencia tuvo lugar inmediatamente después del veredicto el lunes.

The Associated Press informó que Ahmad Alissa no reaccionó cuando el juez comenzó a recitar los veredictos de culpabilidad en su contra. Se sentó en una mesa con sus abogados y pareció intercambiar notas con su equipo de defensa.

“Se hizo justicia”

“Hoy se hizo justicia”, dijo el gobernador de Colorado, Jared Polis, en un comunicado. “Aunque sé que este veredicto de culpabilidad no curará el dolor que muchos de nosotros sentimos ni traerá de vuelta a quienes fueron asesinados, espero que pueda brindar algo de paz”, compartió Reuters.

La investigación señaló que Alissa inicialmente buscó en Internet lugares públicos para atacar en Boulder, incluidos bares y restaurantes. Un día antes del tiroteo, centró su investigación en grandes tiendas.

El día del ataque, el 22 de marzo de 2021, salió en coche de su casa en Denver, y entró en el primer supermercado de Boulder que encontró. Disparó a tres víctimas en el aparcamiento antes de entrar en la tienda. Mató a la mayoría de las víctimas en poco más de un minuto y se entregó después de que un oficial le disparara en la pierna.

