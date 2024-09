Carlo Ancelotti sobre los 300 partidos con el Madrid: “No tengo fecha de caducidad”

El director técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha consagrado como uno de los mejores estrategas del mundo gracias al dominio que ha logrado en Europa al mando de los merengues y justamente este martes cumplirá los 300 partidos al mando de la casa blanca en sus dos etapas en el banquillo.

El estratega detalló durante a pesar de tener 65 años se encuentra en un gran momento y consideró que tiene todas las cualidades para poder mantener al club como uno de los mejores en el viejo continente.

“No tengo fecha, no la tiene nadie. Hasta que me guste hacer este trabajo. Por eso no hay que comparar mi cansancio con el de los jugadores. El mío puede ser a nivel mental y no lo tengo para nada. Es verdad que hay presión y responsabilidad pero me encanta. Los jugadores tienen el desgaste físico que es el problema de verdad. De momento no tengo fecha de caducidad, me encantaría seguir aquí por muchos años”, expresó en una conferencia de prensa previo al encuentro de este martes contra el Alavés.

El entrenador italiano también sostuvo que existen dos equipos que han marcado su vida deportivo y estos han sido el Milan y el Real Madrid; con este último enfatizó que ha resultado bastante complejo poder llegar a la marca de los 300 partidos como entrenador debido a lo que representa estar a cargo de un club tan prestigioso.

“He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes y personalmente lo más grande lo he vivido en Milan, donde fui jugador y entrenador, le tengo un cariño especial, y en el Real Madrid” destacó el estratega.

“Tengo la suerte de hacer mañana 300 partidos en el mejor club del mundo, de eso no hay ninguna duda. Es especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces no digo que es un milagro, pero casi”, concluyó Ancelotti en sus declaraciones.

