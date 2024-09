André Jardine criticó regla de formar jugadores para la selección mexicana

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, no pudo esconder su molestia por la nueva regla que obliga a los equipos de la Liga MX a colocar a jugadores menores de cierta edad en sus partidos profesionales para que vayan teniendo minutos en el más alto nivel competitivo del país azteca y así desarrollar su estilo de juego para algún día poder ser estrellas dentro de la selección de México.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una conferencia de prensa en la que destacó que ni él, ni las Águilas del América tiene el interés de entrenar a los jugadores jóvenes para que algún día puedan estar dentro de la selección mexicana y que por el contrario lo único que desean es poder dominar en la Liga MX para alcanzar su tercer campeonato consecutivo y además poder mantenerse como uno de los clubes más fuertes de todo el torneo.

“Aquí defendemos los intereses de América, con respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, somos uno de los que más convoca jugadores para Selección, pero llevar jugadores a la Selección no puede ser prioridad para una liga, no me parece correcto, pero nos adaptamos para cumplir con este tema”, resaltó.

De hecho el cuadro azulcrema es uno de los equipos con el peor registro de todos los pertenecientes a la Liga MX en cuanto a la suma de minutos de esta regla de menores, quedando apenas por encima de Puebla, Cruz Azul, Toluca y los Tigres de la UANL con un total de 387 minutos por todo el campeonato; los que más han sumado minutos por medio de este proceso son Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Diego Reyes.

“Tenemos jóvenes importantes, pero con un plantel como el que tenemos es desafiante encontrar espacios porque los jugadores de jerarquía quieren jugar todos. Pensaría ese tema, no me parece muy justo, para algunos clubes no será un dolor de cabeza y a otros nos ocupa”, resaltó.

“Este tema es un desafío bastante grande, no para todos porque hay clubes que cuentan con muchos jóvenes en su plantel y pasa a ser algo natural. Los grandes con más plantel tienen un desafío grande, lidiamos con ese tema también. Dagoberto va a sumar muchos minutos, Ramón suma algunos y Miguel (Ramírez), son los principales jóvenes que nos dan minutos, con la lesión de los centrales Miguel tendrá un rol importante en esta etapa del torneo”, concluyó.

