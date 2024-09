Jaime Munguía quiere la revancha contra el Canelo Álvarez

El boxeador mexicano Jaime Munguía ya se siente bastante confiado de poder derrotar a cualquier rival tras lograr una victoria por la vía del nocaut contra el armenio Erik Bazinyan este fin de semana; ante este motivo el peleador afirmó que le gustaría conseguir su revancha contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez para intentar darle vuelta a la derrota que sufrió el pasado 4 de mayo en Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el canal ‘No Puedes Jugar Boxeo’, donde reconoció que a pesar de existir otros nombres que representan mejores opciones para él en las 168 libras, tiene el deseo de enfrentarse nuevamente contra el Canelo para demostrar el crecimiento deportivo que ha registrado desde que se vieron las caras en el cuadrilátero.

“Yo creo que siempre se queda la espinita ahí. Y hay que sacarnos la espina. Yo creo que puede ser una buena pelea en un futuro no muy lejano. Nosotros ahorita vamos a seguir trabajando, vamos a seguir entrenando”, expresó Munguía.

A pesar de este deseo el Canelo Álvarez no se muestra para nada interesado en poder concretar la revancha contra Munguía debido a que está enfocado en otras figuras para mantener intactos sus cinturones de campeón de los pesos súper medianos en el CMB, OMB y AMB; aunque esto no quiere decir que no pueda aceptar en un futuro.

Munguía espera volver al ring en diciembre

El boxeador mexicano detalló que espera poder tomarse un descanso para recuperarse de este complicado encuentro contra Erik Bazinyan; asimismo destacó que espera poder enfrentarse para el próximo mes de diciembre contra alguno de los rivales de alto nivel en las 168 libras como son Edgar Berlanga, Caleb Plant o Diego Pacheco.

Munguía detalló que le gustaría poder protagonizar este enfrentamiento en su natal Tijuana para darle una alegría a los ciudadanos con un verdadero combate de boxeo del más alto nivel, por lo que trabajará en lograr esa idea.

“Tenemos la esperanza de regresar en diciembre a mi querida Tijuana. Entonces vamos a ver qué es lo que viene primero, vamos a ver lo de diciembre y si se puede sería un honor para mí estar en Tijuana. Y si no (se hace la pelea de diciembre) nos vamos hasta el año que viene. Con cualquiera de los grandes que está en las 168”, concluyó.

