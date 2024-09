Jaime Munguía noqueó a Erik Bazinyan en 10 asaltos

El boxeador mexicano Jaime Munguía regresó a los cuadriláteros con una contundente victoria tras derrotar por la vía del nocaut a Erik Bazinyan, a quien envió directo a la lona en el décimo asalto para demostrar que la derrota que sufrió el pasado mes de mayo contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas no le afectó en lo absoluto.

A pesar de la victoria Munguía sufrió mucho para poder superar a su contrincante, quien le ofreció una disputada pelea para aguantar hasta el décimo asalto en el enfrentamiento celebrado en el Desert Diamond Arena; desde el inicio del combate ambos peleadores demostraron sus mejores cualidades con el jab para poder mantener la distancia con su oponente y no caer en una tanda de golpes que los afectara desde temprano.

En los rounds siguientes Jaime aumentó su presión para mantenerse cerca se su rival y poder aplicar su estrategia; a pesar de conectar pocos golpes de contundencia mantenía el jab con el que generaba daño para ir afectando a su rival poco a poco.

A pesar de los esfuerzos del armenio para aguantar los golpes de Munguía, el azteca conectó un gancho de izquierda en el rostro que lo afectó y lo llevo contra las cuerdas; en ese momento Munguía aprovechó para aplicar varios golpes que lo enviaron a la lona y le dieron la victoria.

Munguía reconoce lo difícil de la victoria

Posterior al enfrentamiento, Munguía aseguró para ESPN Knockout que Bazinyan terminó siendo un rival más difícil de lo que esperaba, por lo que tuvo que cambiar su estrategia para poder derrotarlo.

“Era un rival complicado. Lo sentí bastante pesado. No lo podía empujar, me echaba para atrás. Me tenía bien estudiado el gancho al hígado. Era un peleador complicado. Gracias a Dios lo pudimos resolver”, expresó.

“No hay nada mejor que aprender de una victoria, de un nocaut. Fueron 10 rounds que trabajamos, que recorrimos lona, que ganamos experiencia. Ahí vamos, poco a poco. Me sentí muy bien. Erik me mandó a trabajar en el noveno round a moverme y descansar un poco, y en el décimo me mandó a salir con todo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Reportan una posible fecha para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

–Devin Haney reconoce que no entiende cómo perdió contra Ryan García: “Hice todo bien”

–Dinamita Márquez considera una falta de respeto las palabras del Canelo contra Munguía