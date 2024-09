Padre de Checo Pérez revela que estuvo al borde de la muerte: “Me sacaron casi sin vida”

No fue un infarto. Días después de haber sido dado de alta, el padre de Sergio ‘Checo’ Pérez reveló que estuvo al borde de la muerte y confirmó que no se trató de un episodio cardíaco, sino un derrame interno, el que casi acaba con su vida.

En una entrevista para TV Azteca, Antonio Pérez Garibay detalló su calvario de unos días y agradeció a la oportuna y pronta intervención médica que le salvó la vida.

¿Qué le ocurrió?

Antonio Pérez fue dado de alta del hospital el miércoles 18 de septiembre tras ser ingresado de emergencia el pasado domingo 15, momentos después del choque de su hijo con Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Una vez finalizada la carrera en la que su hijo quedó fuera del podio, el político acudió al baño y terminó desmayándose. Esto, como consecuencia de una hemorragia interna que inicialmente se pensó que era un infarto y así fue reportado a los medios.

“Me salvaron la vida”



Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez reveló lo que realmente pasó tras la carrera de su hijo en el GP de Azerbaiyán.



“De aquí me sacaron prácticamente muerto”, destacó en exclusiva a TV Azteca Deportes. pic.twitter.com/uQm3Irb1af — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 21, 2024

“Cuando Checo termina la carrera yo voy al baño, y en el baño me desmayo. Entonces cuando mi gente me encuentra piensan que me dio un infarto. Llaman a la Cruz Roja, la Cruz Roja entra aquí a mi casa, me sacan de mi cuarto, me llevan a un hospital, pero como un infarto. Lo que yo traía era un derrame, una úlcera derramando sangre internamente”, detalló.

Posteriormente, Pérez Garibay indicó que le mintió a Checo Pérez para no alarmarlo. Le hizo creer que estaba realizándose unos exámenes de rutina. No obstante, el piloto conversó con el médico tratante y se puso al día sobre el parte médico de su padre.

Diagnóstico que en algún punto fue de gravedad, ya que el empresario perdió la mitad de su sangre. “Perdí 2.5 litros de sangre. Tenemos 5, es muy peligroso. Es más peligroso la pérdida de la sangre que el infarto. De aquí me sacaron prácticamente muerto. Estoy muy agradecido con la Cruz Roja, la verdad me salvaron”.

Sigue leyendo:

· Padre de ‘Checo’ Pérez sufrió preinfarto y cree que la causa pudo haber sido el choque de su hijo

· Padre de Checo Pérez fue dado de alta tras sufrir preinfarto

· Acusan a Edson Álvarez de amenazar de muerte al argentino Enzo Fernández