Tyson Fury perdió más de $150 millones de dólares tras la derrota de Anthony Joshua

El boxeador de los pesos pesados, Tyson Fury, se convirtió en una de las figuras más afectadas tras la derrota por la vía del nocaut de Anthony Joshua ante Daniel Dubois debido a la enorme cantidad de dinero que perdió a causa de este suceso.

El ‘Gypsy King’ no pudo ocultar su preocupación e incluso se levantó del asiento durante el combate; en escenas captadas por la televisión durante el enfrentamiento se puede ver que le reveló a Oleksandr Usyk que había perdido una millonaria cifra a causa la derrota de Joshua.

“Eso me costó $150 millones, por ese tonto. Ya esta jodido. Turki, es mejor que me pagues de una vez”, expresó el excampeón mundial completo al revelar que había realizado una enorme apuesta económica a favor del peleador británico.

La dupla de Tyson Fury y Anthony Joshua es una de las más importantes de Inglaterra en la actualidad, siendo estrellas mundiales durante la última década, aunque nunca llegaron a enfrentarse en la categoría de los pesos completos para poder paralizar a los amantes del pugilismo con dicho combate.

A pesar de esto la posibilidad de verse las caras en el cuadrilátero es algo que no queda sin posibilidades todavía debido a la situación actual de ambos peleadores; Joshua acumula su cuarta derrota en cinco años y Fury perdió el pasado mes de mayo su invicto contra Oleksandr Usyk en un intenso enfrentamiento.

Joshua busca la revancha

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, afirmó que buscarán la revancha contra Dubois para demostrar que lo ocurrido este fin de semana no fue cosa de un bajón deportivo del boxeador y que fue una simple circunstancia.

“Nos mantendremos respetuosos porque no creo que sea justo, Daniel, pero tenemos otra pelea con Riyadh Season que podemos ejercer. Creo que AJ querrá que sea Daniel Dubois. No, no lo creo. Así que estará destrozado, se estará reprochando y tomará el resto del año libre, y luego lo verás de vuelta en 2025″, dijo Hearn.

