Dinamita Márquez le pide a Anthony Joshua que se retire

El icónico boxeador mexicano, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, afirmó que ya pasó el tiempo del británico Anthony Joshua y le aconsejó que vaya pensando en el retiro debido a que no posee las mismas cualidades físicas que llevaron a convertirlo en toda una estrella mundial; esto dando como ejemplo la reciente derrota por nocaut que tuvo ante Daniel Dubois.

Estas declaraciones las realizó el expugilista durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV, donde consideró que tras el nocaut que sufrió en el quinto asalto para perder las posibilidades de hacerse con el título pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el estadio Wembley, sería más que suficiente para cualquiera para darse cuenta que es momento del retiro profesional.

“Creo que (fue) una actuación en la cual le pasaron por encima. Dubois hizo una pelea de presión, una pelea de estar conectando golpes sólidos y sabemos que Joshua es un peleador que te le quedas viendo a la quijada y se cae solo. No hay que quitarle el mérito a Dubois, que estuvo presionando, que estuvo metiendo a la distancia que le convenía a Joshua y fue factor importante, los golpes en forma de volado y los golpes curvos, al contragolpe también, por qué no decirlo también”, expresó.

“Dubois ejecutó muy bien la estrategia que tenía y una victoria por la vía del nocaut en cinco episodios. Y además lo derribó cuatro veces en esos cinco rounds y ese fue punto clave de lo cual Joshua no se levantó en el quinto episodio. Y de alguna de alguna forma fue una gran victoria para Daniel, que se abre la puerta para enfrentar a los mejores de la división”, agregó Dinamita Márquez.

Le pide no dañar su salud

Juan Manuel Márquez sostuvo que seguir dentro del boxeo competitivo representa un grave riesgo para su integridad física y por ese motivo debería abandonar formalmente los cuadriláteros mientras todavía es recordado como una gran estrella de su división.

“Después de este nocaut creo que ya no hay motivación por parte de Joshua. Yo creo que al voltear y ver la cuenta del banco va a decir ‘para qué me expongo, para qué me arriesgo, para qué otra vez hago el ridículo en el ring’. Yo creo que cada cabeza es un mundo. Pero yo, si me pongo en los zapatos de Joshua, yo la verdad me retiraría. Creo que el legado ya está hecho, mancharlo como para qué. Yo creo que de alguna forma es retirarse, la integridad física es lo más importante, la salud en una persona es muy importante, de un peleador igual. Creo que tiene que pensar bien las cosas”, enfatizó.

“Pero si lo vamos a ver otra vez estaremos esperando a qué hora se va a caer. Vamos a ver qué tipo de rival le van a poner para recuperar la confianza y regresar a los primeros planos, creo que de alguna forma tiene que analizarse en su carrera. él. su equipo de trabajo. Creo que un peleador que pelee con él va a decir ‘tengo que atacarlo, si le llegó a conectar un golpe sólido lo voy a noquear’. Entonces ya saben cuál es la parte clave o la parte más débil para poderle ganar a Joshua, es eso, meterle presión y tirarle golpes a diestra y siniestra. Solo debe tener en cuenta su equipo y Joshua lo que quiere hacer en el futuro porque, lo digo, la integridad y la salud es lo primordial”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Tyson Fury perdió más de $150 millones de dólares tras la derrota de Anthony Joshua

–Estudiantes imitan entrada de Canelo Álvarez y consiguen viral respuesta del boxeador

–Édgar Berlanga explota ante críticas de Óscar de la Hoya: “Miserable”