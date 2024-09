FOTOS: Jennifer López y Ben Affleck se reúnen con destacada abogada de divorcios  

El proceso de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck parece haber entrado en una de sus etapas más cruciales. Y es que luego de que ambos actores fueran vistos juntos en un par de ocasiones, las cuales generaron dudas respecto al verdadero desenlace de su matrimonio, la reciente reunión de las estrellas de Hollywood con la afamada abogada en divorcios Laura Wasser, parece confirmar que no hay “vuelta atrás” en su relación.

De acuerdo con lo revelado por el medio especializado TMZ, la cantante de 55 años y el actor de 52 mantuvieron una reunión con Wasser, el pasado 23 de septiembre, especialista que ha trabajado con grandes celebridades del cine y la música como Johnny Depp, Britney Spears, Ariana Grande, Kevin Conster, entre otras, con la misión de

Según lo mencionado, y gracias a las fotografías difundidas por el mismo medio, JLo y Affleck se encontraron en el edificio WeHo, en Los Ángeles, junto a la también llamada “reina del disso” (disolución matrimonial).

Jennifer López y Ben Affleck se “enfrentan” por la falta de un acuerdo prenupcipal

Dentro de las mismas imágenes, se pudo notar que la intérprete de “On The Floor” acudió a la cita vestida con un conjunto de prendas blancas, falda de estilo lápiz y jersey a juego, además de tacones y un lujoso bolso. En tanto, Wasser, quien aparentemente fue recibida por ambas estrellas a su llegada, lució un look más relajado que incluía un vestido corto y zapatos bajos.

Jennifer López estaría buscando a su siguiente pareja en medio de su divorcio. Crédito: Grosby Group

Respecto a la razón por la que Jennifer y Ben recurrieron a Wasser, se mencionó que la falta de un acuerdo prenupcial entre los actores, al inicio de su relación, ha “complicado” un poco las cosas.

De igual manera, y para desconocimiento de muchos, Affleck y Wasser ya cuentan con un “pasado” debido a que la abogada fungió como la mediadora en el divorcio del actor con su ex esposa Jennifer Garner entre 2015 y 2018.

Laura Wasser ha trabajado con grandes estrellas de Hollywood. Crédito: Grosby Group

En los documentos presentados por López ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la misma cantante dejó en claro que desconocía la cantidad y valor de los bienes obtenidos por ella y su ex marido durante el período en el que permanecieron juntos. Por lo anterior, y ante la presencia de Wasser en el proceso, todo parece indicar que ambos buscan alargar dicho procedimiento.

Lo anterior tendría mayor “peso” tomando en consideración los recientes encuentros entre los actores en semanas pasadas. Gracias a diversos medios, se reveló que el ex matrimonio se reunió, junto a sus respectivos hijos, en el famoso The Beverly Hills Hotel, donde se reveló que, incluso, compartieron risas, abrazos y hasta besos.

Días después, se difundió que López y Affleck compartieron la misma camioneta durante el regreso a clases de los hijos de ambos actores.

