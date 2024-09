La única palabra en español que se puede pronunciar pero no escribir, según la RAE

La lengua española es rica en complejidades y peculiaridades que siguen sorprendiendo tanto a hablantes como a expertos.

Recientemente, la Real Academia Española (RAE) aclaró un caso que ha llamado la atención de los lingüistas: una palabra en español que puede pronunciarse pero no escribirse correctamente según las normas vigentes. Este fenómeno afecta al imperativo del verbo “salir” combinado con el pronombre enclítico “le”.

La RAE, conocida por regular las normas gramaticales y ortográficas del idioma español, detalló este fenómeno a través de una publicación en X (antes Twitter), explicando que no existe una forma oficial válida para escribir esta combinación de manera aceptada. Aunque el caso no es común, resulta fascinante por su singularidad.

@JGMarquez90 #RAEconsultas El imperativo pl. de SALIR + LE es SALIDLE. En sing., no se puede representar la articulación de dos L seguidas. — RAE (@RAEinforma) February 20, 2013

El origen del problema con esta palabra en español

El conflicto radica en la combinación del imperativo “sal” con el pronombre enclítico “le”, lo que produce expresiones como “sal-le al paso” o “sal-le con excusas”. En ambos ejemplos, se invita a una persona a realizar una acción: salirle al paso a alguien o salir con excusas frente a una situación. Estas construcciones, aunque gramaticalmente correctas al ser pronunciadas, presentan un desafío a la hora de escribirlas.

Hasta el año 2010, se permitía utilizar un guion para separar el verbo del pronombre, como en “sal-le”. Esta opción ofrecía una solución ortográfica para representar la pausa natural que se genera en la pronunciación. Sin embargo, la RAE decidió eliminar esta posibilidad de la norma, declarando inválido el uso del guion en este contexto.

¿Por qué no se puede escribir “salle”?

Una alternativa lógica podría ser escribir ambas palabras juntas, es decir, “salle”. Sin embargo, esta opción presenta un problema que afecta a la ortografía y la claridad del mensaje. La combinación de las letras “ll” da lugar a una palabra ya existente en español, lo que genera confusión.

“Salle”, como término, es una conjugación diferente que no tiene relación con el imperativo de “salir”. Este término puede interpretarse como una conjugación del verbo “sallar”, que significa sellar o cerrar, pero su uso es prácticamente inexistente. Sin embargo, la RAE señala que la escritura de “sal” y “le” como “salle” crea ambigüedad, rompiendo con la norma básica de claridad en la escritura.

Por lo tanto, la pronunciación “sal-le” sigue siendo válida, pero carece de una representación gráfica precisa según las reglas actuales. Esto convierte al imperativo “sal” con el pronombre “le” en un ejemplo peculiar de una construcción que, si bien es funcional y comprensible al hablar, no tiene una forma correcta de escritura.

Un fenómeno poco común de la lengua española

Aunque esta situación puede parecer anecdótica, es un buen recordatorio de la flexibilidad y los matices que presenta la lengua española. La mayoría de las palabras y construcciones en español tienen reglas claras para su pronunciación y escritura, pero este caso demuestra que existen excepciones incluso en un idioma tan normativo como el nuestro.

La eliminación del guion en la escritura de ciertas combinaciones verbales con pronombres es parte de una tendencia de la RAE hacia la simplificación y estandarización del idioma. Sin embargo, en algunos casos, como el que nos ocupa, estas decisiones pueden generar dificultades a la hora de representar gráficamente estructuras que funcionan bien en el habla.

La RAE ha sido clara en su postura: no existe una forma válida de escribir “sal-le” bajo las normas actuales. Aunque la pronunciación es común y correcta en ciertas regiones, no se ha encontrado una solución ortográfica satisfactoria. A pesar de los debates entre algunos lingüistas y académicos, hasta el momento no se ha propuesto ninguna modificación a las reglas que solucione este dilema.

