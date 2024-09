Ronaldo Rodríguez afirma que Julio César Chávez es su padre

El peleador mexicano de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez, afirmó que el mítico boxeador mexicano Julio César Chávez es su padre; a pesar de eso destacó que éste nunca le ha concedido su apellido y que decidió hablar al respecto para que todos sus aficionados conozcan la verdad.

Estas declaraciones las realizó el atleta de las artes marciales mixtas de 25 años durante una entrevista ofrecida para ESPN, donde le preguntaron sobre el gran parecido quer tiene con Julio César Chávez Jr.; durante la conversación no negó los hechos y afirmó que tienen el mismo padre y de ahí surge su parecido, aunque resaltó que el múltiple campeón azteca nunca la ho reconocido como suyo.

“Claro que sí, mírame la trompa ¿Cómo no? Si es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, no’ más que no me han dado el apellido”, expresó Rodríguez en sus declaraciones.

A pesar de parecer todo esto una broma por parte del peleador, después de estas declaraciones el ‘Lazy Boy’ reveló que fue concebido por Julio César Chávez en uno de los viajes al sureste mexicano que realizó durante su carrera; de igual manera aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje como uno más de sus hijos para demostrar que está dispuesto a unirse a su familia.

“Apá… ahí estoy eh, te respeto, aquí tienes un hijo más, te fuiste ahí a Veracruz. No sé cuando fuiste, anduviste allá en Veracruz, Chiapas. Pero aquí salí yo, de tus huevos salí yo, así que acá estoy eh, listo para tirar verg… te quiero jefe”, detalló.

Esta situación ha generado una ola de reacciones por medio de las redes sociales debido a que hasta la fecha se le conocen un total de cuatro hijos a Chávez Sr., los cuales son Julio César Jr., Omar, Cristian y Nicola Chávez, siendo esta la más joven tras nacer en el año 1998.

Ronaldo Rodríguez se ha convertido en una de las figuras más prometedoras dentro de las artes marciales mixtas en México y actualmente ostenta un récord profesional de 17-2; su última victoria la protagonizó en el UFC 306 disputado el pasado 14 de septiembre cuando derrotó al jamaicano Ode Osbourne en Las Vegas.

