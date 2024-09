Taxista peruano tuvo a Lamine Yamal como cliente y lo hizo grabar viral video saludo

Al no ser mayor de edad, Lamine Yamal aún no puede conducir. Recientemente, la joya del FC Barcelona se subió a un taxi y su conductor no pudo evitar la tentación de pedirle un video de saludo para su sobrina. Esa acción y la reacción posterior se han hecho virales en redes sociales.

El taxista de nacionalidad peruana, pero radicado en España, le solicitó al futbolista una grabación en la que le enviara un saludo a su sobrina, fan del FC Barcelona y de Yamal. El extremo, sentado en la parte trasera del vehículo accedió para enviarle un saludo, un abrazo y una sonrisa.

El conducto obedece al nombre de Jesús Rosales. El video ya acumula más de un millón de reproducciones en TikTok, 155,000 likes y casi 1,000 comentarios.

Reacción al video saludo de Lamine Yamal

Si ya la casualidad de tener a Lamine Yamal como cliente se hizo viral, la reacción de la destinataria lo fue aún más. En el mismo clip, Rosales compartió la emoción de su sobrina al ver el audiovisual.

La joven no lo podía creer. Se tiró en la cama, se llevó las manos a la cara, gritó y repetía una y otra vez el vídeo, como si de una comprobación o peritaje se tratara. “No voy a llorar”, comentaba la chica visiblemente emocionada.

De fondo, aparecen los diálogos de su hermano. “¿Es el del fútbol? ¿El chiquito del Perú? ¿Juega en España?”, preguntaba. Según el propio taxista, el encuentro fue casual y se produjo sin problemas.

