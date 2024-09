Acusan de cargos federales al alcalde de Nueva York, Eric Adams

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams ha sido acusado de cargos penales federales, según informó de The New York Times. Con esto, se convertirá en el primer alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York en ser acusado mientras está en el cargo.

Esta noche trascendió que Eric Adams ha sido acusado de cargos criminales, tras una investigación federal de corrupción, según reveló un nuevo informe.

The New York Times informó que la acusación está sellada, y por el momento no se puede saber de qué cargo o cargos penales podría enfrentar el alcalde Adams.

Lo cierto es que Eric Adams se convertirá en el primer alcalde de la ciudad de Nueva York que será acusado penalmente mientras se encuentra en el cargo.

El FBI confiscó hace un año, los teléfonos del alcalde, tras las investigaciones federales que involucraban a su administración. Su círculo más íntimo se ha visto envuelto en numerosas averiguaciones que se han centrado cada vez más en los rangos más altos del gobierno de la ciudad.

Los detectives han emitido una serie de citaciones, han visitado a más de una docena de miembros de su administración, y han confiscado dispositivos del comisionado de Policía, del director de las escuelas públicas, entre otros.

Mientras que Eric Adams se mantenía firme diciendo que no había hecho nada malo. Pero esta situación, planteó dudas sobre su capacidad para ejercer como alcalde, lo que aumentó la presión para que renunciara al cargo.

Noticia en desarrollo…