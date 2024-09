Se agrava crisis en Administración Adams pero el alcalde asegura que no va a renunciar

El alcalde Eric Adams aseguró este martes que a pesar de las investigaciones federales que autoridades federales han venido adelantando contra varios funcionarios cercanos a su administración y señalamientos de presunta interferencia de países en su campaña política, él seguirá concentrado en manejar las riendas de la Gran Manzana y no renunciará. La investigación se ha ampliado a viajes a Turquía e interacciones con otros países como Israel, China, Qatar, Corea del Sur y Uzbekistán.

“Estoy hacia adelante, no renuncio. Tengo una ciudad que dirigir”, dijo Adams, en su habitual conferencia de prensa, donde enfrentó duros cuestionamientos sobre su futuro en el poder, y donde respondió que a miembros de la comunidad hispana que están preocupados sobre la actual crisis en su administración les pide que confíen en que las cosas van a estar bien. “Les diría, esta es nuestra ciudad, mi casa, su casa, y vamos a estar bien”.

Adams intentó capotear las preguntas sobre el panorama político que cada vez luce más oscuro, no solo con la investigación sino con la renuncia de los comisionados de policía, Salud y de las escuelas, e insisitió en que sigue mostrando resultados..

“Hace ocho, nueve, diez meses, cuando esta investigación salió a la luz por primera vez, miren cómo la ciudad siguió progresando. No nos quedamos quietos, no nos detuvimos, continuamos produciendo viviendas, continuamos reduciendo el crimen, continuamos progresando y vamos a seguir haciéndolo”, dijo el burgomaestre.

“Tendrán que esperar para recibir mi libro. Lo que debo hacer, lo que digo una y otra vez, son cosas que surgen en la vida, cosas que surgen en la vida, siempre surgen. Siempre hay algo sucediendo en la vida, y voy a mantenerse concentrados en mi misión. Voy a luchar por los neoyorquinos, siempre lo he hecho, no voy a dejar de hacerlo”, agregó.

El mandatario intentó capotear interrogantes sobre el impacto que eventuales renuncias más por parte de funcionarios encargados de agencias de la Ciudad pudieran tener no solo en el funcionamiento de la Gran Manzana sino en la percepción que genere entre los neoyorquinos y dijo no estar preocupado en lo absoluto.

“No vamos a tener problemas para cubrir cualquiera de estos puestos, la gente quiere estar en el gobierno de la Ciudad”, comentó Adams intentando mostrar que la salida de funcionarios es normal en todas las administraciones. “El gobierno de la ciudad tiene muchos funcionarios y tenemos una reserva de talento en esta ciudad”.

El Alcalde también se refirió a las preocupaciones que se han generado con el comisionado interino del NYPD, Tom Donlon, a quien nombró la semana pasada luego de la renuncia del Comisionado Edward Cabán, y quien fue objeto de allanamiento del FBI que buscaban documentos en su poder. Adams quiso desestimar esas acciones mencionando que se trata de “un asunto privado del que él estaba tratando”.

“No tuvo nada que ver con su papel como comisionado de policía”, dijo Adams, quien, junto con su círculo íntimo, la administración y la campaña política, ha sido objeto de incautaciones por parte de las autoridades federales que realizan investigaciones.

“Nuestras autoridades federales deben trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Estamos lidiando con el terrorismo. Estamos lidiando con pandillas peligrosas que cruzan nuestras fronteras. Estamos lidiando con problemas de inmigración. Por eso es importante hacerlo”, dijo Adams, manifestando que no quiere interferir en las investigaciones.

“Y muchos neoyorquinos me han comunicado sobre las acciones que tuvieron lugar la semana pasada, que es un asunto privado del que él estaba tratando. No tenía nada que ver con su papel como comisionado de policía”, recalcó el alcalde al hablar sobre el comisionado interino del NYPD.

En horas de la tarde se conoció la renuncia del Canciller de Educación, David Banks, quien dijo que dejará su cargo a finales de año, y cuyo anuncio le echó más leña a la hoguera.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado durante mi mandato y la oportunidad de trabajar junto a profesionales tan dedicados para dar forma al futuro de la educación en nuestra gran ciudad es algo que siempre apreciaré”, dijo Banks el jefe de las escuelas en una carta. “Hemos enfrentado muchos desafíos y hemos logrado avances significativos para mejorar el panorama educativo para nuestros estudiantes, familias y educadores. Estoy seguro de que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York seguirán creciendo, innovando y sobresaliendo bajo la dirección del próximo rector”.

En medio de la crisis, a voces que han salido a flote para exigir a Adams dé un paso al costado, se sumó el senador Gustavo Rivera, quien no ve otra opción.

“Seis países y otra dimisión, ¡todo en un día! Esta disfunción no se parece a nada que haya visto y, claramente, los designados por el alcalde están saltando de un barco que se hunde”, dijo el legislador de El Bronx. “Adams no es apto para liderar a la gran gente de la ciudad de Nueva York. Debería hacerle un favor a los neoyorquinos y RENUNCIAR. Si no lo hace, insto a todos los neoyorquinos a que dejen a Adams fuera de sus papeletas electorales en junio próximo”.