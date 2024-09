Agustín Fernández niega distanciamiento con Wendy y Nicola

Agustín Fernández fue el último eliminado de La Casa de los Famosos México. Mientras él estuvo dentro del show, tanto Wendy Guevara como Nicola Porcella fueron consultados por los medios de comunicación, constantemente, por la variedad de comentarios disparatados que éste decía dentro del reality. Razón por la cual muchos creían que éste al salir no sólo se quedaría sin casa, sino también sin amigos.

¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos México para hoy 25 de septiembre?

Ahora que ya quedó fuera del juego, todos quieren saber si su amistad con Wendy y Nicola persistirá y él lo ha aclarado.

El argentino asegura que Wendy lo esperó en casa y ya los tres vieron algunos videos de lo que él hizo dentro del reality y así como se han reído, él mismo entiende que muchas cosas se le fueron de las manos. En la actualidad, Agus goza de mejor popularidad de la que tenía durante las primeras semanas de competencia.

Exclusiva

Sian Chiong niega haber escupido la comida del cuarto mar: La Casa de los Famosos México

La convivencia exclusiva que sostuvo durante las últimas dos semanas sólo con los habitantes de Mar le sirvió para darse a conocer de diferente manera de cara al público y por esta misma razón, a diferencia de Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Sian Chiong, él no está siendo severamente castigado por los televidentes.

Tanto así que los comentarios en IG no son tan severos cómo los que sí reciben los antes mencionados: “No Agus, me caes super, pero, no fue el público fueron algunas fans tuyas, obvio no todas, pero, basta ver el ig de Nico y X de algunas de ellas para que sepas de quienes se trata. Igual, no es como te vas a pelear con ellas, porque no es así, pero por lo menos estarás enterado. Aún así, tu te mereces bonitas cosas, mucho éxito”.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos México aquí:

· VIDEO: Adrián Marcelo se burla de su paso por “La Casa de los Famosos México”

· Agustín Fernández aprende lección en La Casa de los Famosos México 2

· Ricardo Peralta habla de los amigos que “perdió” en IG luego de La Casa de los Famosos México