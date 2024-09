Hinchas del Fulham aseguran que Raúl Jiménez está “en su mejor momento”

El mexicano Raúl Jiménez se ha destacado en su inicio de temporada con el Fulham, con reportes en Inglaterra que indican que el delantero mexicano está en “su mejor momento”.

En un artículo de la página inglesa Fulhamish, relacionada con los hinchas del equipo de Craven Cottage, se elogia a Jiménez por haber anotado tres goles en sus primeras titularidades de esta temporada.

El artículo menciona que Jiménez aún no ha conquistado completamente a los aficionados del Fulham, posiblemente porque no es un jugador joven lleno de promesas como Rodrigo Muniz o Jay Stansfield. Sin embargo, se argumenta que no hay nada de malo en un jugador experimentado que ha visto y vivido mucho en el fútbol.

“Pero tampoco hay nada malo en el tipo mayor de la fiesta que lo ha visto todo y todavía sabe bailar. Jiménez, a sus 33 años, todavía se mueve con la agudeza de alguien 10 años más joven. ¿Su entusiasmo? Todavía está muy intacto. En cada ataque del Fulham lo vemos a la caza, su movimiento es muy preciso, siempre está buscando huecos”, se lee en el artículo.

Jiménez tiene un notable récord con el Fulham, habiendo anotado nueve goles en sus últimos 11 partidos como titular. El artículo resalta que esto no solo se trata de un rendimiento sólido, sino de estadísticas impresionantes que marcan su regreso después de la lesión en la cabeza.

Con su rendimiento reciente, se espera que Raúl Jiménez regrese a la Selección Mexicana y debute en la era de Javier Aguirre durante los amistosos de octubre contra Estados Unidos en Guadalajara y ante el Valencia en Puebla.

