Mía Rubín reaccionó sobre las especulaciones sobre su vida

Mía Rubín, consciente del revuelo mediático que rodea su vida personal, ha decidido adoptar una actitud relajada frente a los rumores que surgen a su alrededor. Por ello, se mostró franca al hablar sobre cómo estos chismes, como el de su supuesta boda con Tarik Othón, no le afectan tanto como antes. La joven ha aprendido a tomarse con humor estos comentarios infundados y a mantener su vida privada a resguardo.

“Me muero de risa, mi novio me manda los tiktoks y nos morimos de risa. Incluso dijeron que estaba embarazada“, dijo en el programa ‘Hoy’.

En cuanto a su relación con Tarik, Mía expresó que ambos han desarrollado una fuerte complicidad que les permite enfrentar las habladurías sin que estas intervengan en su vínculo. La confianza y el respeto mutuo son fundamentales para ellos, y han encontrado en la sinceridad la manera de afrontar cualquier tipo de rumor que pudiera surgir. Así, Mía se muestra segura y decidida, disfrutando de su vida y de su relación, sin dejarse arrastrar por lo que no tiene fundamento.

“Sabemos que es parte de (ser famoso), pero son chismes, solo es cuestión de no tomártelos personal, y pues reírte en vez de estar preocupada de lo que te dicen”, agregó durante su intervención al espacio de entretenimiento.

Mía compartió que, a pesar de las habladurías sobre su vida personal y su relación con el torero, ha decidido enfrentar la situación con una actitud positiva. Señaló que, aunque a veces puede ser incómodo que se hable de ella sin fundamento, ha aprendido a reírse de esos comentarios y no permitir que le afecten demasiado. Su enfoque se centra en disfrutar de su vida y en lo que realmente importa para ella, priorizando su bienestar emocional y su felicidad.

“Yo creo que, al final somos humanos, obviamente duelen ciertas cosas que se dicen de ti o de tu familia, incluso cuando presenté a mi novio, ver que de repente le llegaban comentarios no muy gratos, a mí me dolió mucho al principio, pero ya después ver que él se reía, me hizo darme cuenta de que no debo de tomármelo personal”, expresó.

Sigue leyendo:

· Andrea Legarreta habló de la presunta boda de Mía Rubín

· Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, presume su belleza en redes sociales

· ¿Será que Mía, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín ya tiene novio?