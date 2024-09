Andrea Rubín habló de la presunta boda de Mía Rubín

La presentadora de televisión Andrea Legarreta abordó con humor los rumores sobre la supuesta boda secreta de su hija Mía Rubín, de 19 años, con Tarik Othón. La mexicana, siempre abierta y franca, enfatizó que tales especulaciones surgen de intereses ajenos y no tienen fundamento real. “Pues así es, yo creo que a veces tienen que llenar espacios ya sea en sus redes, en sus notas y en sus publicaciones“, comentó en ‘De Primera Mano’.

La madre de la cantante también aprovechó de sentirse muy cómoda con la relación sentimental que Mía tiene actualmente. A su vez, no sería la única, pues el padre de la joven también lo conoce desde hace algún tiempo: “Cuando llegue a suceder, pues estaría padrísimo, porque hoy por hoy te digo que ella está feliz, hacen una pareja muy bonita, nosotros como familias nos conocemos, nos queremos“.

Andrea se mostró orgullosa y feliz por el momento que está viviendo su hija, quien, según ella, está en una etapa muy positiva de su vida. La madre también resaltó la importancia de mantener una comunicación abierta dentro de la familia, lo que permite a Mía aclarar cualquier malentendido directamente. Con una risa y una actitud relajada, Legarreta puso fin a las habladurías y reafirmó su apoyo incondicional a su pequeña en su camino personal y amoroso.

“Son niñas que al final nacieron aquí, se convirtieron en señoritas, en mujeres y al final saben también. Yo, lo que les digo, así como hay comentarios mala onda, también gracias a Dios hay mucha gente muy cariñosa con comentarios lindos, con buenos deseos”, agregó la también actriz durante la entrevista.

Mía Rubín habló de su presunto matrimonio

“No hay boda. Ya vi en TikTok que dijeron que me casé. No me casé. Bueno, o sea, sí hay (anillo), pero no es de compromiso. Pero no, no me casé. Estoy muy felizmente enamorada, sí, pero todavía con planes de casarme, todavía no, ya más adelante, tal vez joven, pero ahorita no”, le respondió a los reporteros.

