Sofía Vergara se “entromete” en foto de Heidi Klum con Michael Bublé

Quien recientemente sacó a relucir su “modo fan” fue nada más y nada menos que Heidi Klum. La modelo se encontró con Michael Bublé en las grabaciones de un reality show y quiso sacarse una foto con él. Sin embargo, lo que parecía ser una imagen digna de enmarcarse, terminó “arruinada” gracias a Sofía Vergara.

Todo sucedió cuando el intérprete de “Just Haven’t Met You Yet” asistió al programa “America’s Got Talent”, donde subió al escenario para interpretar, con la orquesta en vivo, su tema “L.O.V.E.”. Cuando terminó, el jurado compuesto por Howie Mandel, Heidi Klum, Sofía Vergara y Simon Cowell, lo aplaudió de pie. Se trató del final de la décima novena temporada de “America’s Got Talent”, la cual tuvo como ganador a Richard Goodall.

Durante una pausa de la transmisión, Heidi Klum, aprovechó para sacarse una foto con el invitado del día. Ella y Michael se pararon justo delante de la mesa del jurado y posaron con mucho glamour y estilo. Sin embargo, la imagen de dos tuvo una “intrusa”. La protagonista de la serie “Griselda” apareció por detrás de ambos, levantó un brazo para llamar la atención y terminó siendo captada por el fotógrafo.

La foto, que mostraba a Klum y Bublé sonriendo en el evento, rápidamente provocó risas entre sus seguidores y admiradores por expresar su característico sentido del humor. Pues aunque la imagen era encantadora, ella también quería estar en ese cuadro.

De todas maneras, Heidi Klum no tardó en compartir la divertida foto en su cuenta de Instagram, donde supera los 12 millones de seguidores. “¡Te queremos Michael!”, escribió en el posteo que hizo en su feed y etiquetó tanto al artista canadiense como a su compañera del jurado. Por su parte, Bublé no dudó en replicar la publicación que hizo la modelo también a través de sus historias y le sumó algunos emojis de corazones.

Este tipo de interacciones en redes sociales entre Sofía Vergara y Heidi Klum no solo destaca la buena química que hay entre ellas, sino también el espíritu divertido que caracteriza a Vergara. La situación ha generado una avalancha de comentarios, recordando a todos que, a veces, la diversión y la camaradería son lo que realmente importa en el mundo del espectáculo.

Sin duda, la “entrometida” de Sofía Vergara aporta un toque especial a esta fotografía, haciéndola aún más memorable para sus fans.

Sigue leyendo:

· Heidi Klum es captada luciendo cuerpazo en minibikini a sus 50 años

· Heidi Klum y su hija de 19 años posan juntas en lencería

· Sofía Vergara revela que se someterá a varias cirugías en algún momento para mantener su belleza