“Tenemos un equipo diferente”: Carlos Mendoza sobre el historial negativo de los Mets frente a los Braves

Apenas quedan cinco encuentros para terminar la temporada regular de las Grandes Ligas. Y los New York Mets siguen en la pelea por un cupo a los playoffs, sin embargo deberán tener una positiva serie ante su rival directo, Atlanta Braves, si quieren estar presente en el béisbol de octubre.

Al equipo de Queens le quedan solo dos series, la primera ante los Braves que inició este martes y la última ante los Milwaukee Brewers. Los Mets llegaron al Truist Park con ventaja de dos juegos sobre el equipo de Georgia.

Sin embargo los Braves se llevaron ese primer encuentro de la serie y recortaron ventaja a solo un juego por el último Comodín de la Liga Nacional. Esto hace despertar algunos fantasmas para los Mets quienes tienen un negativo historial ante los de Atlanta.

En 2022 por ejemplo los Mets llegaron a la penúltima serie de la temporada ante los Braves con ventaja de un juego en el liderato de la División Este de la Liga Nacional. Pero luego de ser barridos en el Truist Park, los de Atlanta se quedaron con el banderín.

Ante la posibilidad de repetir una historia parecida, pues si los Mets son barridos en esta serie se estarían quedaron fuera de los playoffs, el manager Carlos Mendoza comentó sobre esta posibilidad y asegura que hay otro contexto con respecto a años anteriores.

“Tenemos un equipo diferente. Simplemente tenemos que salir a hacerlo. Le tengo bastante confianza a este grupo. Les importa mucho y son resilientes”, enfatizó el timonel venezolano que está en su primera temporada como manager en Grandes Ligas.

Los New York Mets están muy cerca de los playoffs. Crédito: AP

El dolor fue mucho peor para los de Nueva York en la temporada 1999. Pues en aquella campaña los Braves no solo le quitaron el título divisional en la última serie de la temporada regular, sino que poco después los eliminaron en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en seis juegos.

Pero el manager Mendoza no le presta atención a este historial y tiene claro que podrá meter a los Mets en los playoffs a pesar de este revés en el inicio de la serie.

“Muchas organizaciones, no sólo los Mets, están pasando por eso de jugar partidos importantes en otras ciudades y con ramificaciones (de playoffs). No sólo somos nosotros. Simplemente tenemos que salir a jugar un buen béisbol. No hay otra manera de hacerlo”, cerró el estratega.

