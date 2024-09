Danna Paola confirma que mantuvo una relación con el brasileño Neymar Jr. 

La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, sorprendió al mundo del deporte al revelar finalmente que sí mantuvo una relación amorosa con el delantero brasileño Neymar Jr., con quien se le había vinculado hace unos años aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto en aquel entonces.

Estas declaraciones las realizó la artista en el programa ‘La Revuelta’ de TVE, donde la artista relató un poco de lo vivido con el antiguo jugador del FC Barcelona y del París Saint Germain (PSG) mientras eran pareja.

“Yo he aprendido bastante fútbol gracias a mi novio, la verdad, pero me gusta mucho. No, no es jugador, bueno, juega siempre con la del Madrid”, expresó Danna Paola ante los cuestionamientos del conductor David Broncano; de igual manera agregó que su actual pareja es un fiel seguidor del Real Madrid y ella disfruta del deporte.

Durante la entrevista el conductor siguió buscando un nombre y siguió preguntando cosas relacionadas al fútbol y sobre si había mantenido algún noviazgo con un futbolista en el pasado, aunque no quería revelar el nombre.

“Ya he estado con futbolistas, no voy a decir, hagan su research (búsqueda), todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, como que siento que es algo que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas son muy buenas, pero no, no para nada serio. La profesión pues es demasiado demandante y la mía también, entonces pues no compaginamos”, detalló..

Finalmente un ayudante del programa le señaló que la persona era Neymar, a lo que Danna confirmó con un “sí” y reveló lo siguiente: “es que no fue mi novio, sí, nos conocimos”; de igual forma sostuvo que el hecho ocurrió cuando él jugaba con el PSG.

