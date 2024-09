Claudio Baeza alza su voz sobre la regla de menores en la Liga MX

El capitán de los Diablos Rojos del Toluca, Claudio Baeza, decidió pronunciarse ante la polémica que se ha generado las últimas semanas dentro de la Liga MX a causa de la regla que exige darle minutos a los futbolistas más jóvenes para poder desarrollar sus habilidades y así tener una base de cara a una posible participación dentro de la selección de México en el futuro.

Estas declaraciones las realizó ante diversos medios de comunicación en las que aseguró que respalda completamente esta medida debido a que todos tienen oportunidad para ver minutos en las máximas categorías; asimismo resaltó que deben ser aprovechadas y poder sacar lo mejor de sí para no afectar al equipo y poder respaldarlos en cada una de las jornadas.

“La Regla de menores se utilizó antes acá. Si la Federación (Mexicana de Futbol) lo hace es porque le sirvió en algún momento. No sé si les habrá servido o no, pero siento que la Regla de menores si un jugador tiene las bases y es bueno siempre va a jugar”, expresó.

“Obviamente hay otro tipo de jugadores que necesita ir sumando minutos de a poco para poder llegar bien al primer equipo, ser un jugador de Primera División y ser un jugador exportable. Existen dos tipos de jugadores. En mi opinión personal hay jugadores que tienen mejores bases y otros que les cuesta madurar más que a otros”, agregó en sus declaraciones.

Baeza también destacó que el Toluca debe mejorar su defensa de cara a las próximas jornadas del torneo Apertura 2024 de la Liga MX si desean tener mayores posibilidades de luchar por un pase para la Liguilla.

“Siento que al estar en un club grande siempre tienes la idea de atacar con mucha gente, de ir a buscar siempre los partidos y por ahí sentimos que a lo mejor al atacar con demasiada gente, pues el rival también juega y por ahí se queda expuesto uno, pero esas son cosas que se tienen que trabajar”, concluyó.

Paiva se pornunció

El técnico del Toluca, Renato Paiva, ya había mostrado su descontento por esta situación a inicios de semana al considerar que muchos de los jugadores jóvenes todavía no tienen las condiciones físicas para poder estar dentro de la Liga MX, por lo que sostuvo que dicha regla debía estudiarse mejor.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó. Marcel (Ruiz) no necesitó minutos para jugar, (Alexis) Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer. Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, pero en la base, no es de hoy para mañana”, expresó.

“Si quieren encontrar soluciones para el futbol mexicano no es así, es mi opinión, no estoy contra nadie. ¿Sabes cuál es el límite de extranjeros en la liga portuguesa? No hay porque se trabaja muy bien en la base, porque la Federación decidió con los clubes trabajar en un camino igual para los dos con tiempo, paciencia y estructura”, concluyó el estratega.

Sigue leyendo:

–‘Hobbit’ Bermúdez no piensa en el retiro a pesar de su fuerte lesión

–“Estamos acostumbrados a ganar”: Jorge Sánchez sobre la actualidad de Cruz Azul

–Rodolfo Pizarro llega a México con aspiraciones de jugar el Mundial de 2026