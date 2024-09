Darío Benedetto critica la poca confianza que se tiene en la Liga MX

El delantero argentino de los Gallos Blancos del Querétaro, Darío Benedetto, decidió hablar sobre el bajo valor que se le da al fútbol mexicano tanto en el extranjero como en el propio país debido a las fuertes críticas y problemas que se suelen reflejar en esta competencia.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para Línea 4 de TUDN, donde el jugador que llegó como refuerzo de los Gallos para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX destacó que le resulta incómodo lo que se está viviendo en la actualidad dentro del fútbol mexicano por parte de la fanaticada y de las propias organizaciones.

Benedetto, de 34 años, regresó a la Liga MX luego de ocho años dentro de las filas de Boca Juniors de Argentina, por lo que destacó el drástico cambio que se ha reflejado en todo el torneo y sostuvo que una muestra de esto es el poco valor que se le da en su propio país al fútbol azteca.

“Hay veces que se menosprecia el futbol mexicano, incluso ustedes los mexicanos se menosprecian, es un fútbol distinto, pero a mí me encanta, quizás sea por esa mentalidad (poca exportación), pero en condiciones hay quienes juegan muy bien y muchos chicos que son mejores día a día”, expresó.

El argentino habló sobre la manera en la que muchos periodistas de su país criticaron su llegada al conjunto xeneize luego de haber militado dentro de la Liga MX con las Águilas del América, equipo con el que además quedó campeón en dos oportunidades en la Liga de Campeones de la Concacaf.

“No era consciente, no se veía el futbol mexicano, le tengo respeto al futbol mexicano, se me ha criticado mucho cuando pasé al América y para mí, es el club más grande de México, cuando llegué a Boca, la gente se impacienta en los primeros partidos. Escuché a periodistas criticar mucho, aunque después pidieron disculpas, se dieron cuenta que es un país que me ha dado muchas cosas, le tengo respeto, tanto al país como al fútbol, me molesta cuando se tira a menos porque hay muchas cosas buenas en el futbol mexicano”, agregó Darío Bendetto.

“Por mi fanatismo, obviamente que siempre Boca estará en mi corazón (por encima de América), pero estoy agradecido por los clubes en México que confiaron en mí, si bien salí de Arsenal y me formó. Estoy agradecido también a Xolos, al América, que logré títulos, momentos importantes, pero todos saben mi fanatismo por Boca, pero América estará en mi corazón, junto con Xolos”, concluyó.

