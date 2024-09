Edgar Berlanga: “Me sentía como Iron Man contra el Canelo”

El boxeador puertorriqueño, Edgar Berlanga, sigue dando de qué hablar tras su derrota contra el campeón mexicano en tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al afirmar que se sintió como todo un superhéroe durante el combate disputado el pasado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Durante una entrevista ofrecida para Sway’s Universe, el boricua reconoció que la pegada del tapatío es bastante fuerte y esto le hizo entender el motivo por el que es el actual campeón de las 168 libras; a pesar de esto resaltó que se sentía como Iron Man al enfrentarse contra uno de los mejores libra por libra de la actualidad y destacó que se siente bien consigo mismo por todo lo que aguantó.

“Quise hacer el Robe a Dope de Muhammad Ali a George Foreman. Me quedé en la esquina porque quería cansarlo. En ese punto lo estaba dejando que me golpeara, y yo le decía cosas, de que no pegaba fuerte, que no me estaba haciendo nada, que era blando, que me pegara otra vez. Obviamente, le estaba mintiendo porque sí pega duro. Pero en ese ring yo me sentía como Iron Man”, expresó Berlanga.

En sus declaraciones el peleador puertorriqueño resaltó que estaba bastante conciente de la fuerza de los puños del Canelo Álvarez, por lo que estaba preparado para recibir una gran cantidad de golpes; aunque se sorprendió por el enfrentamiento que le propinó.

Recordemos que Edgar Berlanga sorprendió al mundo de boxeo al aguantar los 12 rounds contra el peleador mexicano y evitó además ser derribado por la vía del nocaut a pesar de terminar en la lona por un momento; esto debido a que había sido fuertemente criticado por ser el rival del campeón mundial en vez de otras figuras más cotizadas como David Benavídez.

“Contra él, yo ya iba mentalizado a recibir golpes. Creo que por eso su rostro quedó así, y el mío quedó limpio. Pero su cara estaba algo inflamada, con moretones por toda su cara. Y eso fue porque subestimó mi poder de pegada. Hoy me di cuenta que en su esquina él le decía en español a su entrenador que yo estaba muy fuerte. En cada round, él decía eso. Y eso se llama respeto”, resaltó.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez cuenta la verdad sobre Ronaldo Rodríguez

–Mauricio Sulaimán se rinde ante el Canelo Álvarez: “Es el ejemplo del boxeo”

–Estrenan serie que rinde homenaje a la leyenda del boxeo Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán