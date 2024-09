Julio César Chávez cuenta la verdad sobre Ronaldo Rodríguez

El histórico boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, decidió acabar con los rumores y habló sobre las recientes declaraciones del peleador de las artes marciales mixtas de la UFC, Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez, en las que afirmaba que él era su hijo y que nunca había sido reconocido por el azteca.

Esta situación se viralizó a través de un video difundido en las redes sociales de Julio César Chávez, donde afirmó que esto es totalmente falso y la consideró como una simple “nota amarillista” para poder conseguir rápidamente una fama a base de la larga trayectoria que él registró en los cuadriláteros.

Estas declaraciones las realizó el peleador de la UFC luego de haber ganado el pasado 14 de septiembre su combate en la UFC 306 en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en un combate donde demostró todas sus habilidades y el propio campeón mexicano lo felicitó por el trabajo que realizó.

“Está saliendo una nota, la verdad me da risa, de este Lazy Boy, que es mi hijo, ya todos lo agarran como nota amarillista, le deseo suerte a ese muchacho, Dios lo bendiga, la verdad es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí, en los pantalones que tiene. Saludos y bendiciones para todos, ya no se crean tantas pendejadas”, expresó.

Lazy Boy afirmó el parentesco

Ronaldo Rodríguez sostuvo que Julio César Chávez era su padre durante una entrevista ofrecida para ESPN, donde le preguntaron sobre el gran parecido que tiene con Julio César Chávez Jr. y ahí aprovechó la oportunidad para revelar que ciertamente era hijo del boxeador mexicano.

“Claro que sí, mírame la trompa ¿Cómo no? Si es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, no más que no me han dado el apellido”, dijo.

“Apá… ahí estoy eh, te respeto, aquí tienes un hijo más, te fuiste ahí a Veracruz. No sé cuando fuiste, anduviste allá en Veracruz, Chiapas. Pero aquí salí yo, de tus huevos salí yo, así que acá estoy eh, listo para tirar verg… te quiero jefe”, agregó.

