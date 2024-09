Jugador africano desata polémica en España: denuncia racismo y ataca a los árbitros

Una nueva polémica se ha desatado en el fútbol español. El jugador del Getafe, Christantus Uche denunció racismo, inacción y mal actuar de los árbitros en LaLiga. En una entrevista para ESPN, el delantero nigeriano soltó su análisis y la controversia ha escalado a niveles impensados.

“En los primeros dos o tres partidos de LaLiga he visto con mis ojos que los árbitros son muy malos. Me pegaban y el árbitro simplemente decía que me levantara. No, es falta y tiene que señalarla”, inició.

“Pero si pegan a otra persona, el árbitro simplemente lo pita y es muy doloroso. Es muy doloroso. No puedes hacer nada y no tienes ningún poder. El árbitro tiene poder para hacer lo que quiera. No, tiene que detenerlo. No es buen”, añadió.

Uche también encendió las alarmas en sus declaraciones con una frase. El atacante aseguró que durante partidos lo han llamado “put* negro y los árbitros no hacen nada”.

El delantero de Nigeria del Getafe Christantus Uche y el defensa del Leganés Jorge Sáenz. EFE/ Zipi Aragón.

Christantus Uche, jugador del Getafe, en ESPN: "Me llaman puto negro y los árbitros no hacen nada. El jugador no puede hacer nada. Me pegan enfrente de los árbitros y no hacen nada, es muy doloroso. Los árbitros en España son muy malos". https://t.co/LzRLAeUzyh — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 25, 2024

Prohibición para hablar

El africano no recibió el apoyo de su club en las declaraciones. El presidente del Getafe, Ángel Torres, quiso quitar leña al fuego y comunicó que ahora Uche tendrá prohibido hablar con la prensa.

“Yo creo que dice que los árbitros son muy malos porque se le ocurre al chico, pero yo creo que tenéis que respetar un poco más a la gente que viene, porque les asustáis”, dijo en conversación con El Desmarque.

“Yo no quiero decir que el que haya hecho la entrevista tenga la culpa, pero a partir de ahora, lo que tendrá que hacer (Uche) es no hablar”, agregó.

▪ "A partir de ahora, lo que tendrá que hacer es no hablar".



🗣 Ángel Torres excusa a Christantus Uche por sus contundentes declaraciones sobre los árbitros españoles.



🔗 https://t.co/uOmEZXKO1Q 🔗 pic.twitter.com/2U68G1RWa2 — ElDesmarque (@eldesmarque) September 25, 2024

No obstante, un reportero cuestionó a Torres citando las palabras de Uche. “Decía que le habían llamado put* negro”, señaló. A lo que este respondió exponiendo la barrera del idioma que el africano todavía padece.

“Pero si no entiende, ¿cómo te va a decir eso? No te puede decir eso”, exclamó. Finalmente, el presidente del Getafe asomó que su jugador ahora se expone a una sanción disciplinaria.

“Cuando lleve aquí uno o dos años y entienda el castellano, que diga lo que quiera, pero ahora (…) esperemos que el Comité, o quien corresponda, lo entienda y sea solo un aviso”, remató.

