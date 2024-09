Las palabras de Paul Stanley para Mario Bezares en La Casa de los Famosos México

En una visita inesperada que se vivió en el reality show La Casa de los Famosos México, Paul Stanley sorprendió a los participantes con su llegada y aprovechó para decirle unas palabras a Mario Bezares, quien estuvo acusado en el homicidio de Paco Stanley.

Durante una dinámica en la que los participantes tenían que permanecer sin hablar y sin moverse, el conductor del programa ‘Hoy’ fue pasando con cada uno de ellos para decirles un mensaje.

Sin embargo, para sorpresa de los espectadores, el encuentro entre Stanley y Bezares resultó muy significativo, debido al asesinato en 1999 de Paco Stanley, un evento que marcó profundamente la vida de ambos.

Las palabras de Paul Stanley para Mario Bezares

Después de hablar con Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pinter, Paul Stanley se dirigió con lágrimas en los ojos hacia Mario Bezares y le dijo con la voz entrecortada:

“Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo… y yo ya solté”, aseguró.

“Ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija… Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo has hecho muy bien”, agregó antes de retirarse.

Cundo finalmente pudieron moverse, los habitantes se acercaron para abrazar a Mario Bezares, quien también estaba llorando y comentó:

“Qué gusto verlo ¿Por qué no me dejaron decirle algo? Lo quiero y lo sabe. Sabe que nunca he tenido nada en contra de él ni nada. Vi a su papá, es igualito. Tenía muchas granas de abrazarlo”, reveló Bezares.

Haz click en la publicación

Ya en el estudio, la conductora Galilea Montijo aprovechó para preguntarle a Paul Stanley ¿Con qué se quedaba de ese emotivo momento?

“Me quedo con paz. No tenemos tiempo de darle vueltas al pasado. Ves si pasa el tiempo y te come el presente y te persigue siempre todo, los monstruos… Lo que quería era darle la vuelta a todo el dolor que ha sido esto. También por mi familia, por su familia, por la familia de Pao (Paola Durante) también. Por todos los que hemos pasado por un mal momento y a lo que viene, a ser felices”.

“Quiero que mi hija crezca con otra historia, es lo más importante. Y que recuerde a su abuelo como el grande que fue, pero con una historia bonita de que es un gran ser humano. Eso es lo que busco”, finalizó.

