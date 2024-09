The Cure lanza su primera canción en 16 años

La banda británica de rock The Cure sorprendió a propios y extraños, durante el pasado 26 de septiembre, al presentar su primera canción en 16 años: “Alone”.

El nuevo tema de la agrupación liderada por Robert Smith, el cual tiene una duración de poco menos de 7 minutos, también se consolida como la carta de presentación del próximo álbum de The Cure, llamado “Songs of A Lost World”, el cual saldrá a la luz el día 1 de noviembre de este año.

Este es el final de cada canción que cantamos. El fuego se redujo a cenizas y las estrellas se apagaron con lágrimas”. "Alone" – Canción de The Cure

The Cure regresa a lo más alto

De acuerdo con lo revelado por el propio Smith, en una entrevista previa, “Alone” se convirtió en la canción que “desbloqueó el disco”. De igual manera, y durante la misma plática, el intérprete de “Boys Dont Cry” señaló que esta composición ayudó a darle forma al nuevo material discográfico.

Respecto a su nuevo disco, el cual ya se encuentra disponible en preventa, este cuenta con la composición, producción, mezcla y arreglos del propio Smith además de Paul Corkett.

Según lo mencionado por Reeves Grabels, guitarrista de la banda, al medio UCR, su nuevo disco cuenta con un estilo “muy emocional” debido a que la gran mayoría de las canciones del álbum fueron compuestas durante los tiempos de inactividad de la Pandemia de Covid-19 de 2020.

A pesar de la serie de publicaciones que la misma agrupación compartió en sus redes sociales en semanas anteriores, la banda lanzó los primeros guiños de un nuevo disco desde 2022 durante un concierto en el que presentaron los temas “Endsong” y la recién estrenada “Alone”.

En shows posteriores, la banda también incluyó los temas “I Can Never Say Goodbye” y “And Nothing Is Forever”, los cuales, además de los anteriores, fueron incluidos en el álbum “November: Live In France 2022”.

Bueno, entonces la portada del nuevo de The Cure, ¿es esta? ¿O es un fan art de esos que te meten entre las cejas? pic.twitter.com/ysXpn2Ax6d — Jaime Tomé (@jaimet0me) September 25, 2024

Tras estas primeras presentaciones, la banda realizó la primera publicación oficial de su nuevo disco al compartir una imagen con las palabras “Songs of A Lost World” además de la fecha 1/11/2024.

“Songs of A Lost World” funge también como el primer álbum de estudio de la banda tras la publicación de “4:13 Dream” en 2008.

El anuncio del nuevo álbum de The Cure también se enmarca en el reciente anuncio del teclista Roger O’Donell, quien reveló que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer sanguíneo, un padecimiento similar al que acabó con la vida del ex miembro de banda Andy Anderson.

