Brian May, guitarrista de Queen, sufre un derrame cerebral menor 

El guitarrista y músico inglés Brian May, miembro fundador de la legendaria banda Queen, reveló que sufrió un derrame cerebral menor de manera reciente.

Gracias a un video publicado por el mismo artista británico, a través de redes sociales, se reveló que May padeció este derrame hace apenas una semana. Tras este suceso, y de acuerdo con el famoso guitarrista, perdió la movilidad de su brazo izquierdo de manera temporal.

Sin embargo, y al inicio del mismo video, el intérprete de “We Will Rock You” difundió que se ha recuperado de manera satisfactoria de su “pequeño problema de salud” por lo que ya puede tocar la guitarra de manera normal.

Estoy aquí para traerte algunas buenas noticias, la buena noticia es que ya pudo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días”. Brian May – Guitarrista

Brian May temió por su vida

En el mismo video, el músico también mencionó que fue “un poco aterrador” sufrir dicho derrame debido a que, “de la nada”, perdió el control de su brazo.

Sin embargo, y dentro del mismo mensaje, May reveló que el cuidado de los médicos fue crucial para recuperarse. De igual manera, dejó en claro que no mencionó nada anteriormente debido a que no “quería nada a su alrededor”: “No quería decir nada en ese momento porque no quería nada a su alrededor, ya sabes, realmente no quiero simpatía”.

Finalmente, el guitarrista mencionó que como parte de su proceso de recuperación, no tiene permitido conducir o subir a un avión debido a que podría correr el riesgo de aumentar su ritmo cardiaco.

Ante esto último, y con un tono de broma, el intérprete de “Radio Gaga” mencionó: “No está permitido tener aviones volando, lo que me estresará”, para finalmente señalar que se encuentra “bien”.

Esta no es la primera vez en la que el legendario guitarrista de Queen sufre algún tipo de incidente relacionado con su salud. En años anteriores, May padeció un ataque cardíaco “cercano a la muerte”, en 2020, debido a que tenía tres arterias bloqueadas, de acuerdo con los médicos del artista.

Posterior a este hecho, Brian May mencionó que el posible origen del ataque tendría relación con los medicamentos que se encuentra tomando. De igual manera, dejó en claro que a pesar de no beber, fumar y no tener el colesterol alto, no se “salvó” de padecer dicho ataque.

Luego de llevar a cabo cerca de 5 presentaciones, en Japón a inicios de año, Brian May ha permanecido lejos de los escenarios.

