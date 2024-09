Compró comida de Whole Foods a punto de vencer con $39 de descuento

Una usuaria de TikTok compró dos bolsas sorpresas de comidas de Whole Foods a punto de vencer con casi $39 dólares de descuento. Esta oportunidad la consiguió través de la aplicación de Too Good To Go.

En un video, mostró que consiguió varios productos, incluyendo un pan integral, una torta de cumpleaños completa, pastelitos, tiras de pollo, sopa y ensalada de pollo. Todo esto por casi $17 dólares.

“Estas bolsas de alimentos integrales demasiado buenas para consumir siempre se agotan y finalmente obtuvimos algunas bolsas con descuento”, comentó.

Bolsa sorpresa de panadería: $6.99 dólares.

La mujer desempaquetó los productos y señaló el precio en el que se consigue cada uno en el mercado.

Pan: $6.50 dólares.

Torta de cumpleaños: $8.99 dólares.

Cupcakes o ponquecitos veganos: $5.99 dólares.

Un cliente, al comprar todos estos alimentos, tendría que pagar $21.48 dólares, pero la usuaria consiguió la bolsa sorpresa tan solo por $6.99 dólares.

Bolsa sorpresa de comida preparada: $9,99 dólares.

La segunda bolsa contenía:

Pollo agridulce: $9.99 dólares.

Filetes de pollo: $9.99 dólares.

Sopa: $8.49 dólares.

Ensalada de pollo: $5.40 dólares.

Comúnmente, por todos esos productos, un cliente debería pagar $33.87 dólares. Pero la usuaria los consiguió en una bolsa sorpresa por solo $9,99 dólares.

Es decir, ambos paquetes fueron 16.98 dólares, mientras que el valor total habría sido de $55.35 dólares.

“¿Qué opinas? ¿Vale la pena?”, preguntó la mujer después de desempacar todo y realmente tuvo respuestas de muchas personas interesadas en saber cómo logró “cazar” estas rebajas.

¿Cómo consigue los alimentos de Whole Foods con descuento?

“¡Dios mío, ¿cuál es el truco? Reviso la aplicación todos los días a distintas horas en Too Good To Go, pero siempre está agotada. ¿Cuál es el “mejor momento para consultarla?”, comentó una usuaria de TikTok.

“Literalmente configuro un temporizador cada vez. Te mostrará en la aplicación ‘verificar nuevamente a las xx:xx pm hoy/mañana'”, reveló la afortunada.

Otra persona comentó: “¡La verdad es que tengo suerte! ¡Revisé al azar y estaba disponible en horarios aleatorios! Pude conseguir dos bolsas de comida preparada para recoger el mismo día a las 6:30 pm”.

¿Cómo funciona Too Good To Go?

Too Good To Go es una aplicación diseñada para combatir el desperdicio de alimentos, permitiendo a los usuarios comprar excedentes de comida de restaurantes, supermercados y otros establecimientos a precios reducidos.

Los usuarios descargan la app, buscan ofertas cercanas, compran un pack sorpresa y lo recogen en el horario indicado. Esta iniciativa no solo ayuda a los consumidores a ahorrar dinero, sino que también contribuye a la sostenibilidad al reducir el desperdicio de alimentos.

Too Good To Go está disponible en varios estados de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, California, Texas, Illinois, y Massachusetts, entre otros.

Otro dato que debes conocer es que la compañía cobra $89 dólares cada año a sus socios comerciales, pero esta tarifa solo se aplica después de que los operadores hayan ganado sus primeros $89 en ingresos.

Además, la plataforma también cobra una tarifa de transacción de $1.79 dólares por cada pedido.

