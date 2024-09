Revelan truco en Sam’s Club para hacer compras por menos de $50 y no pagar el envío

Sam’s Club es una de las tantas famosas tiendas que hay en los Estados Unidos. Al igual que Costco, Walmart y Target, cuenta con miles de fanáticos y personas que habitualmente pagan su membresía.

Hace pocas semanas Sam’s Club hizo un fuerte cambio: los socios Plus y los miembros regulares deberían hacer una compra de al menos $50 para tener envío gratis; de lo contrario, el valor era de $8.

Esto trajo múltiples quejas en las redes sociales. En X, TikTok y Reddit, entre otras plataformas, las personas con membresías expresaron su descontento por el cambio.

Steven Zapata, portavoz de Sam’s Club, afirmó que estos ajustes buscan simplificar la experiencia de compra y mejorar el acceso a los artículos más frecuentemente comprados por los socios.

En Reddit encontraron la manera de “engañar” a Sam’s Club

Un usuario llamado GranadaOdd6668 escribió en Reddit: “Solía ​​pedir productos y que me los enviaran a casa y el total era de entre $20 y $30 como máximo. No había forma de que pudiera llegar a los $50 comprando lo que suelo comprar, y ninguna de las cosas que suelo comprar está disponible en mi ubicación, por lo que era necesario que me los enviaran”.

Pocas horas después, y luego de la intervención de varios usuarios, una persona cuyo apodo es “Nurse5736” encontró un lifehack: “En mi opinión, la solución es muy fácil. Solo tienes que añadir algo al pedido para que supere los $50 y devolver ese artículo la próxima vez que vayas a la tienda“.

Un usuario de Reddit encontró la forma de engañar a Sam’s Club. Crédito: Captura Reddit | Cortesía

¿Por qué Sam’s Club ahora decide cobrar los envíos menores a $50?

Estos cambios en las políticas de envío de Sam’s Club reflejan una tendencia más amplia en la industria minorista, donde diversas cadenas y gigantes del comercio electrónico están ajustando sus políticas de envío gratuito en respuesta a desafíos económicos relacionados con los crecientes costos de envío y logística.