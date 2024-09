Eugenio Derbez y la razón por la que no se despidió de su padre

Eugenio Derbez ha compartido en diversas ocasiones la importancia que tuvo su padre en su vida, aunque su relación no siempre fue cercana. Don Eugenio González Salas, quien falleció cuando él tenía 23 años, dejó una huella profunda en su hijo, especialmente considerando que su partida ocurrió en un momento tan significativo.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eugenio se mostró visiblemente afectado al recordar a su padre y la tristeza de no haber podido despedirse de él. A lo largo de su carrera, Derbez ha hablado sobre cómo la pérdida de su padre lo ha influenciado, tanto en su vida personal como en su vida profesional.

“Todo mundo habla de mi mamá, pero nadie habla de mi papá. Mi papá era un hombre muy divertido, serio, alto, era publicista. Había un programa que se llamaba El Gran Premio de los 64 mil pesos, con don Pedro Ferriz, mi papá era el productor de ese programa, mi padre lo trajo a México y otro que se llamaba Los Catedráticos, en aquel entonces, los publicistas eran los productores y así conoció a mi mamá, en un programa de televisión”, dijo.

“Mi papá era un hombre muy divertido, muy simpático, muy buena gente, todo el mundo le tenía miedo, pero era un pan de Dios. Se fue joven, tenía diabetes, toda la vida la tuvo, pero muy controlada, tenía cáncer, creo de próstata, ya controlado, ya le había dado un infarto, pero seguía normal, tenía de todo, pero a la vez, era un hombre muy entero, muy sano que no lo veías quejarse, pero un día se le juntaron las tres cosas y de sorpresa, un 14 de febrero, me dijeron, tu papá está en el hospital“, agregó.

A pesar de la fama y el legado de su madre Silvia Derbez, la figura de su padre ha sido un aspecto más íntimo y menos explorado en la vida del comediante, lo que añade una capa de complejidad a su historia familiar y a su desarrollo como persona y artista. Estas reflexiones del actor humanizan y enriquecen su narrativa.

“Yo, que ya había visto que mi papá se había ido al hospital, como que no lo tomé muy en serio y de repente me hablaron a las pocas horas y me dijeron: ‘Está en terapia intensiva, córrele, pero llegué al hospital y ya no alcancé a verlo, cosa que me dolió mucho. Aislinn estaba a punto de nacer, estaba haciendo algo relacionado con Aislinn, en el 86, estaba a un mes de nacer mi hija y fue más que nada, que no le di importancia, mi papá entró tantas veces al hospital“, expresó.

