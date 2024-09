Jennifer López anuncia su regreso a la televisión en medio de su divorcio con Ben Affleck 

A más de un mes de que se revelara que Jennifer López realizó la petición de divorcio de Ben Affleck, ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la cantante de origen latino anunció su regreso a la escena pública tras semanas de ausencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de 55 años compartió una imagen, en su sección de Stories, en donde confirmó su participación en el evento de aniversario de los 50 años de los American Music Awards (AMAs).

En la misma imagen también se reveló que la intérprete de “On The Floor” será parte de una serie de apariciones especiales dentro del show. Sin embargo, y hasta el momento, no se ha revelado el tipo de participación que llevará a cabo la también actriz.

¿Jennifer López hablará de Ben Affleck en su aparición pública?

De acuerdo con lo informado por los organizadores del evento, CBS y Dick Clark Productions, este “será una noche que celebra medio siglo de música innovadora, momentos icónicos, actuaciones inolvidables y la rica historia de la cultura pop”.

Aunado a lo anterior, y a diferencia de la ceremonia habitual de entrega de premios que suele celebrarse a inicios de cada año, esta edición buscará conmemorar la historia de la música durante los últimos 50 años.

Por lo anterior, suena más que lógico que la nacida en El Bronx formará parte de la serie de shows de los AMAs. Sin embargo, y debido a su actual proceso de divorcio en el que se encuentra inmersa, la también empresaria podría pasar una noche incómoda por la presencia de una de sus grandes “rivales”: Mariah Carey.

Y es que al igual que López, Carey formará parte de los shows programados, siendo la responsable de interpretar algunos de los temas de su álbum “The Emancipation of Mimi”, el cual cumple 20 años de su lanzamiento.

Jennifer López desfiló de manera reciente en el Festival de Toronto durante la premiere de la cinta “Unstoppable” Crédito: Grosby Group

La polémica entre las cantantes, la cual data de años atrás, volvió a reavivarse luego de la revelación del divorcio de López de Affleck, debido a que, según fuentes cercanas a la intérprete de “All I Want For Christmas Is You”, esta celebró el mal momento que vive JLo, al grado de mencionar que el “karma” le esta mordiendo el trasero.

Aunado a lo anterior, y según lo mencionado por el medio InTouch, Mariah buscaría aprovechar la actual situación de López, quien canceló su gira “This Is Me… Now Tour” en meses pasados, con la finalidad de brindar un mejor tour.

Hasta el momento, y tras la revelación de la petición de divorcio de López, la actriz estadounidense ha guardado silencio respecto a la situación. Sin embargo, y gracias a las imágenes reveladas por diversos medios, en donde se la ha visto junto a Ben Affleck, todo parece indicar que la cantante desea finalizar su matrimonio en los mejores términos y sin afectar a sus hijos y los de su ex marido, los cuales mantienen una buena relación.

