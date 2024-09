Manager de México es contundente sobre el caso de Julio Urías: “No creo que pueda jugar con la selección”

El pasado mes de septiembre de 2023 el lanzador mexicano Julio Urías fue acusado de violencia familiar. Esta polémica le costó la suspensión como jugador de Los Ángeles Dodgers, por lo que desde entonces no ha vuelto a jugar béisbol profesional.

Este proceso penal que enfrenta el lanzador zurdo le ha impedido jugar no solo en las Grandes Ligas. Sino también en la Liga Mexicana de Béisbol e incluso, recientemente, el manager de la selección mexicana de béisbol, Benjamín Gil, afirmó que cree que tampoco puede representar a México.

“A lo que tengo entendido, él no puede participar con la selección“, dijo con contundencia el timonel mexicano, que también dirige a los Charros de Jalisco de la LMB, a los medios este viernes.

Nuestro manager Benjamín Gil atiene a los medios de comunicación en la CDMX.#Déc1m0Aniversario🔵🟡 pic.twitter.com/rORNG1U2CN — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) September 27, 2024

“No me lo tomen todo a verdad, porque no estoy seguro. Hay temas que están fuera de mi control y de mi opinión, que desconozco, no sé cómo está el tema legal”, declaró el manager sobre la situación del lanzador.

El episodio de violencia que protagonizó Urías a las afueras del estadio BMO de Los Angeles después de un partido del LAFC de la MLS. Le costó ser puesto en licencia administrativa por los Dodgers y tuvo que declararse culpable de un delito menor de agresión doméstica por el que fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional.

Para el manager mexicano Urías deberá resolver al 100% esta situación legal antes de pensar en volver a lanzar. Incluso para la selección de México, que jugará el próximo Clásico Mundial de Béisbol en 2026.

“Lo que sí te puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes a Julio, que pueda rectificar lo sucedido y corregir los temas que tiene que corregir en su vida personal. Le deseo la mejor de las suertes”, enfatizó Gil.

