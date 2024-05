Trevor Bauer insinúa que el comisionado de MLB le está negando su regreso a las Grandes Ligas

En 2021 el lanzador de Los Ángeles Dodgers, Trevor Bauer, fue acusado de abuso sexual. Por lo que MLB lo suspendió y pasó a ser apartado del equipo hasta resolver su situación.

Durante este periodo Bauer jugó en la liga japonesa y actualmente milita en los Diablos Rojos de México. Además recientemente se presentaron pruebas ante el juez que parecen determinar la inocencia del experimentado lanzador en este caso.

Sin embargo, desde MLB parece que existe la decisión desde la oficina del comisionado en no dejar volver a Bauer a las Grandes Ligas. O al menos así lo insinuó recientemente quien fuera el ganador del Premio Cy Young en 2020.

Y es que a través de la red social X (antes Twitter) Bauer lanzó una polémica insinuación. Todo empezó por un comentario a un post que decía: “Hay equipos de la MLB que van en el último lugar y les vendría bien un lanzador como tú”, refiriéndose a que Bauer encajaría muy bien en la rotación de varios equipos de las Grandes Ligas.

A este comentario el pticher derecho inició afirmando que es mejor que varios lanzadores actuales de las Grandes Ligas. “No hay un solo equipo de la MLB que tenga 3 titulares mejores que yo. Por no hablar de 5. Y soy tan barato o más barato que cualquiera de ellos ya que estoy dispuesto a jugar por el mínimo”, aseguró Bauer desde su cuenta oficial de X.

Trevor Bauer en su etapa con Los Ángeles Dodgers Crédito: Brynn Anderson | AP

Pero lo más polémico vino después y es que Bauer aseguró que a pesar de que cuenta el apoyo de prácticamente toda la liga, hay un sector muy poderoso que no quiere que el lanzador regrese a Grandes Ligas.

“Aunque tengo el apoyo de jugadores, entrenadores, aficionados, directivos y toda la liga de GM, cada vez que acuden al propietario para ficharme les dicen que no. Te hace preguntarte quién les está diciendo a todos los dueños que no me contraten“, expresó Bauer.

Con esta explicación el lanzador habría insinuado que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, sería el único en contra de que él regresara a las Grandes Ligas. Pues él tiene la palabra final, a pesar de que varias franquicias han querido adquirirlo.

Actualmente Bauer mantiene un excelente andar en la liga mexicana con los Diablos Rojos. En cinco aperturas registra efectividad de 1.50 con solo siete carreras permitidas en 30 innings y 47 ponches propinados.

Sigue leyendo:

· Trevor Bauer inicia contrademanda a mujer que lo acusó de agresión sexual

· Comisionado de la MLB será paciente en el caso de apuestas del ex traductor de Shohei Ohtani

· Acusan al lanzador mexicano Julio Urías de cinco delitos menores en Los Angeles