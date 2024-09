5 nuevas oportunidades en Five Below que se venden a menos de $5

La tienda de precios bajos, Five Below, tiene algunas de las mejores ofertas en artículos para Halloween que los consumidores deberían aprovechar antes de que llegue la popular celebración.

GOBankingRates consultó a algunos padres y expertos en compras, para conocer cuáles son los mejores artículos para comprar en Five Below antes de Halloween.

Los 5 mejores ofertas de Five Below para Halloween:

Barras luminosas

Precio: $5

Amanda Schmitt, una mamá bloguera de Life As Mama, dice que como madre de dos niños pequeños, siempre está buscando decoraciones y disfraces de Halloween asequibles en Five Below, por lo que recomienda las barras luminosas, ya que son perfectas para iluminar calabazas o delinear pasillos. Five Below actualmente vende un paquete de 100 barras luminosas por solo $5.

Recipientes para dulces

Precio: $1 a $5

Andy Bissonette, un padre de familia, destacó que la tienda tiene una gran variedad de recipientes, incluidas las cestas de calabaza de peluche por $5, pero otras cestas se pueden conseguir por menos dinero.

Five Bellow también vende baldes de dulces de colores que son excelentes, con el tamaño adecuado para que los niños los carguen sin ser demasiado pesados y hechos de material plástico duradero.

Disfraces

Precio: $5-$15

Schmitt comenta que Five Below cuenta con una variedad de máscaras de personajes, capas, varitas y otros accesorios por menos de $5 que puedes mezclar y combinar.

Dulces

Precio: $1 a $5

Eric Sornoso, cofundador de Mealfan, padre de familia y entusiasta de las compras, asegura que Five Below tiene todo lo que se necesita en cuestión de dulces para Halloween a un precio más bajo que otras tiendas, incluidos los favoritos como Snickers, Milky Way, Twix, Mars, Galaxy, etc., o dulces novedosos como dinosaurios, piratas o criaturas marinas.

Decoración de Halloween

Precio: $1 y más

Schmitt comenta que en la tienda pueden comprarse los manteles de plástico para una decoración espeluznante sin el desorden de las calabazas reales.

“Five Below tiene tantos artículos básicos de Halloween a precios asequibles que, con un poco de creatividad, puedes decorar toda tu casa o equipar a tu familia por solo $20 a $30”, concluyó Schmitt.

