Veljko Paunovic se lamenta por el empate de Tigres ante León

El director técnico de los Tigres de la UANL, Veljko Paunovic, se mostró bastante decepcionado por el empate 2-2 que registraron este viernes ante el Club León en el partido correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa el estratega detalló que el equipo dejó escapar la victoria en el Volcán y por este motivo perdieron puntos valiosos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de clasificación para hacerse con uno de los puestos para la Liguilla.

“También podemos decir que se nos escaparon los tres puntos. La gente que entró puso al rival contra las riendas, fue un gran rival que desde el inicio, se adelantaron en su jugada de contraataque. Es un buen equipo León, un equipo que nos iba a proponer un juego de más ataque. Lamentablemente en el segundo gol bajamos la guardia y a un equipo así con gente rápida, te hacen daño”, expresó.

Paunovic no escondió su enojo por la estrategia que realizó el Club León de consumir tiempo para bajar el ritmo del encuentro y especialmente de sus jugadores para aprovecharse y así poder rescatar un punto a base del empate; asimismo destacó que esta es una de las “artes oscuras del fútbol”.

“No defendimos bien hoy y los de en medio hay momentos que cuando nos paran el ritmo, todas las situaciones después de una revisión larga y supuesta lesión, cosas que entiendo que son del futbol y parte de las artes oscuras del futbol, no reclamo eso pero nosotros tenemos el tiempo efectivo, incluso cuando terminal uno menos no perdíamos tiempo”, dijo.

“Entiendo, pero sinceramente hay dos equipos que van con un planteamiento y yo respeto eso. Pero el que está en medio no puede repercutir el plan del otro, debe tener una opinión neutral. Bajando ritmo a los que dominan y provoca una bajada de guardia. Eso pasó hoy, los dos goles no son prevenibles, vamos a trabajar y hablará para volver a ser contundentes en defensa y la regla de 15 segundos en saques de banda no son suficientes”, agregó.

Para finalizar, el entrenador serbio destacó que el único objetivo del equipo es poder conseguir victorias para acabar con la ansiedad de la afición y demostrar que son una organización que puede mantener el gran ritmo que registraron hace un par de años dentro de la Liga MX.

“Agradar es lo que queremos, tenemos esa ansiedad de hacerlo, quizás yo eso de arrancar ganando el juego y debo llevar este mensaje más al equipo y no poner esa presión, arrancar a favor con el marcador es llevar el juego con la dirección que queremos. Agradar al público porque vienen a apoyar y dan todo y al equipo no se le pide reprochar el confiando, volver a ser fuerte en defensa y no conceder”, concluyó.

