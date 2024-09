¡Ana Patricia Gámez muestra su gran colección de zapatos! 

Ana Patricia Gámez, presentadora del programa de televisión Enamorándonos USA, que transmite Unimás, decidió mostrar a sus seguidores su increíble colección de zapatos, una de las grandes aficiones que tiene.

En el video, la conductora mexicana dejó ver la gran cantidad de calzado que tiene para distintas ocasiones de su vida.

“Bienvenidos a mi clóset de zapatos. Es hora de sacar botas porque ya cambió la temporada y estos zapatos que no los tengo tan accesibles, ya es hora de que se vayan al otro clóset porque voy a guardar los de verano”, comentó.

Además de esto, dijo: “Aquí tengo muchos zapatos que me encantan, que tengo años con ellos y la verdad no me quiero deshacer de ellos, pues la verdad los uso bastante”.

Los zapatos de Ana Patricia Gámez

Ana Patricia Gámez comentó las razones por las que le gusta tanto el calzado: “Mis zapatos para mí representan más que zapatos, son como memorias, recuerdos, los uso en ocasiones especiales, importantes, sobre todo los de tacones, porque para el día a día uso tennis, chanclas, bajitos, pero estos son así como mis zapatos favoritos, algunos de ellos”.

Sus seguidores quedaron sorprendidos con la cantidad y tipos de zapatos que tiene y por eso se leyeron mensajes como: “Amo que compartas que vas a DD’s, teniendo para comprar en otras tiendas”, “Ana, deberías poner una tienda de zapatos, están bellos”, “Yo soy fanática de zapatos y carteras”.

Otros afirmaron: “Si compartes más, cuáles son los que más te gustan, los más cómodos, los más feos, los más caros, los más baratos, los más confortables, los que has usado solo una ocasión y los que ya nunca te pondrías”.

Ana Patricia Gámez es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por una increíble trayectoria que en los últimos años ha destacado por su trabajo junto a Rafael Araneda para ayudar a la gente a encontrar a su media naranja en el show de citas Enamorándonos USA.

Sigue leyendo:

· Ana Patricia Gámez prefiere ignorar su pelea con Jomari Goyso

· Ana Patricia Gámez atraviesa por triste momento por el fallecimiento de un familiar

· Ana Patricia Gámez renovó votos con su esposo Luis Carlos Martínez: todo lo que debes saber