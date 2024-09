Henry Martín descarga su enojo tras perder ante Pumas: “Es una copa de mier**”

Las Águilas del Club América sufrieron una dura derrota por la mínima este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes en el partido correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, hecho que causó una enorme molestia para el delantero y capitán, Henry Martín, quien no pudo esconder su enojo por el resultado.

El artillero sostuvo que no puede entender como pudieron ser capaces de levantar el trofeo del Campeones Cup contra el Columbus Crew a mitad de semana y perder ante los Pumas este domingo en un encuentro que era fundamental para ellos y así poder mantenerse en la lucha por alcanzar uno de los puestos para la Liguilla.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación posterior al encuentro, el atacante azulcrema desmeritó la Campeones Cup al afirmar que era un trofeo vacío que no representaba ningún valor importante para las Águilas.

“El partido pasado por ejemplo (Campeones Cup), si perdíamos iba a ser un fracaso, iba a ser que no puede ser que no les ganemos, que somos los hijos de Estados Unidos. Y ganamos, y que es una copa, perdón, que es una copa de mierda, que no vale nada, entonces a qué se juega ¿no?, sabemos que es así, nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos, por eso mismo miramos dentro y no hacía afuera”, expresó Martín.

Es importante resaltar que por causa del partido contra Columbus Crew el entrenador André Jardine se vio obligado a darle descanso a varios de sus jugadores más importantes, entre los que estuvo justamente Henry Martín; el capitán solo entró en la segunda mitad para intentar darle oportunidades de gol a los suyos aunque sin ningún resultado concreto.

“Siempre es fuerte perder y más un clásico. Claro que duele, es difícil, pero tenemos que levantar, esto no termina aquí, queda mucho por delante. Afortunadamente el torneo se presta para poder revertir las cosas. América tiene que clasificar y ya en Liguilla veremos”, enfatizó.

Apuesta por el resurgir

Henry Martín aseguró que las Águilas del América trabajarán hasta el último partido para poder lograr el pase a la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y así poder luchar por ese tercer título de campeón consecutivo que tanto anhelan.

“América no se da por vencido nunca, hoy también hasta el final estábamos luchando, queremos siempre revertir las cosas, queremos siempre ser protagonistas y estar arriba, lo vamos a hacer, vamos a luchar para que eso sea posible”, concluyó.

