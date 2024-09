¿Quién sustituyó este lunes a Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca?

Raúl de Molina está de viaje por España, por esa razón Clarissa Molina ocupó su lugar en el programa El Gordo y la Flaca, que transmite la cadena Univision.

La dominicana acompañó a Lili Estefan en el show de entretenimiento, en el que presentaron varias notas del espectáculo.

“Vamos, Lili, vamos Clarissa. Hoy es lunes”, dijo Carlitos, el productor para empezar el programa.

Luego de esto, la flaca comentó que su compañero de fórmula sigue de viaje y bromeó con que él asegura que toma pocas vacaciones, algo que en realidad es distinto, pues se ausenta durante el año en múltiples ocasiones.

Por otra parte, en El Gordo y la Flaca, este lunes recibieron a Camila Valero y Brandon Peniche, quienes hablaron de La historia de Juana, telenovela que estrenará este lunes Univision.

Raúl de Molina causa revuelo por ir a una corrida de toros

La nueva aventura del famoso conductor de televisión no ha pasado desapercibida, sobre todo por una publicación que hizo sobre una corrida de toros a la que asistió en Madrid junto a su esposa Millie.

En su cuenta en Instagram, Rauli, como le dicen de cariño, escribió: “Anoche el maestro Enrique Ponce se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid. El compadre de Luis Miguel, quien en otras épocas y antes de romper su amistad no se lo hubiera perdido. Los que me critiquen lo acepto pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a Madrid para estar presente”.

Sin embargo, esto causó la molestia de muchos de sus seguidores, quienes criticaron que apoyara las corridas de toros, por los maltratos que sufren estos animales. Uno de los mensajes más virales ha sido por parte de María Celeste Arrarás, quien le dijo: “¡Corto dos orejas! Qué crueldad…momento histórico del horror …Las corridas son abuso…será maestro de la maldad. Sabes que te adoro pero en esto No estamos de acuerdo”.

