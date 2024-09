María Celeste Arrarás lanza dura crítica a Raúl de Molina por ir a una corrida de toros

Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca, es conocido por su afición a los viajes. Cada aventura la comparte en sus redes sociales, pero ahora una publicación ha causado rechazo, incluyendo el de su amiga María Celeste Arrarás.

Todo ocurrió porque el cubano-estadounidense viajó a Miami para ver una corrida de toros, una práctica que ha sido cuestionada durante años por el maltrato que sufren los animales con el fin de entretener a la gente.

“Anoche el maestro Enrique Ponce se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid. El compadre de Luis Miguel, quien en otras épocas y antes de romper su amistad no se lo hubiera perdido. Los que me critiquen lo acepto pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a Madrid para estar presente”, escribió en la publicación.

Luego de contar su experiencia, María Celeste Arrarás fue directa y por eso le dijo: “¡Corto dos orejas! Qué crueldad…momento histórico del horror …Las corridas son abuso…será maestro de la maldad. Sabes que te adoro pero en esto No estamos de acuerdo”.

Otros mensajes que se leyeron por esta publicación fueron: “Pura crueldad, así está el mundo”, “Exactamente aunque profesionalmente respeto a este señor Molina para mi la crueldad animal es signo de ignorancia”, “Que pena que apoyes esta salvajada hasta el punto de tomar un vuelo para estar presente”.

El presentador de El Gordo y la Flaca siguió hablando del tema, pese a la ola de críticas que recibió: “Fuimos a ver a Enrique Ponce, que cortó dos orejas y salió por la puerta grande en el día de hoy cuando se retiró de los toros. Es el compadre de Luis Miguel y ahora vine a comer a uno de mis lugares favoritos en Madrid, que es El Paraguas”.

Su esposa Milly de Molina también se mostró fascinada con la corrida.

