Andrés Iniesta prepara su retiro del fútbol profesional

El histórico futbolista español, Andrés Iniesta, estaría a las puertas del que podría ser su retiro oficial del balompié mundial luego de haber compartido un video por medio de sus redes sociales en el que detalla que realizará un anuncio importante sobre su futuro el próximo 8 de octubre.

En las imágenes se puede ver a un hombre encapuchado pintando al jugador español con la camiseta del FC Barcelona y anunciando que realizará esta actividad en la metrópolis para compartir con los miles de aficionados que lo apoyaron a lo largo de su carrera.

El centrocampista es recordado por ser una de las mejores figuras en la historia moderna del fútbol español y además fue el autor del gol con el que la selección de su país conquistó la Copa del Mundo de la FIFA en Sudáfrica 2010 tras dar esa impecable definición en Johannesburgo ante Países Bajos en el minuto 116.

Iniesta debutó como futbolista profesional el 29 de octubre de 2002 en un partido de Champions League en el que el FC Barcelona se enfrentó al Brujas; desde entonces la figura que llegó a ser capitán disputó un total de 16 temporadas como blaugrana para luego firmar con el Vissel Kobe de Japón.

“Siento que me gustaría seguir jugando al fútbol, hasta que sienta que ese momento de parar me haya llegado, intentaré jugar. También me gustaría sacarme el título de entrenador y ver qué depara el futuro”, dijo Iniesta en su momento al ser preguntado sobre lo que buscaría en su carrera profesional.

Su última etapa dentro fútbol fue con el Emirates FC de los Emiratos Árabes Unidos, equipo con el que se mantuvo con el dorsal 8 y siguió demostrando sus habilidades en el terreno de juego; a pesar de eso a sus 40 años parece que no podrá continuar dominando la esférica en los mejores escenarios del planeta.

Palmarés de Iniesta

Durante su etapa con el FC Barcelona se consagró como múltiple campeón en las diversas competencias, consiguiendo un total de 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 9 Ligas, 3 Supercopas de Europa, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas de España, además de formar parte del histórico equipo que alcanzó el sextete bajo las órdenes de Pep Guardiola.

El centrocampista también formó parte de la pelea por el Balón de Oro de 2010 gracias a su actuación en el Mundial de Sudáfrica; en la votación el premio terminó siendo para su amigo Lionel Messi, aunque él quedó en seguda posición de las papeletas con el 17%.

