Raúl de Molina comparte más de su viaje a España

Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca, publicó en su cuenta en Instagram un video en el que se vio disfrutando del partido del Real Madrid- Atlético Madrid, como parte de su viaje a España. Este material llega luego de la polémica que tuvo por disfrutar de una corrida de toros.

“Viendo el encuentro del momento entre Atlético Madrid y Real Madrid esta noche”, dijo para luego mostrar imágenes del estadio, que tenía un ambiente increíble por la rivalidad entre ambos equipos.

El cubano-estadounidense se vio muy a gusto en este lugar, demostrando también su afición por el fútbol.

Los seguidores del ‘Gordo’, como también es conocido, dejaron cientos de mensajes para reaccionar a este contenido.

Algunos mensajes que le dejaron fueron: “Buen partido, disfruta del partido desde el estadio, ¡hala Madrid”, “Qué bien te tratan en España”, “Wow, qué bonita experiencia, disfrútalo”.

Otros afirmaron: “Bendiciones, Raúl, a disfrutar”, “Raúl, en verdad te ves más joven, disfruta”, “Que la pases de maravilla, como siempre”.

La polémica de Raúl de Molina y las corridas de toro

Este viaje a España fue, según el conductor de televisión, para disfrutar de una importante corrida de toros en Madrid.

En un mensaje que dejó en Instagram, el famoso indicó: “Anoche el maestro Enrique Ponce se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid. El compadre de Luis Miguel, quien en otras épocas y antes de romper su amistad no se lo hubiera perdido. Los que me critiquen lo acepto pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a Madrid para estar presente”, escribió en la publicación.

El hecho de publicar estas fotos causaron duras críticas, pues consideran que no debe apoyar esta práctica.

La situación fue tal que hasta personas cercanas, como María Celeste Arrarás, mostraron una opinión contraria: “¡Corto dos orejas! Qué crueldad…momento histórico del horror …Las corridas son abuso…será maestro de la maldad. Sabes que te adoro pero en esto No estamos de acuerdo”.

