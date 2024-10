Antiguo entrenador de Edgar Berlanga lo critica por su derrota contra el Canelo

El antiguo entrenador del peleador puertorriqueño Edgar Berlanga, Andre Rozier, no pudo aguantar su enojo y lanzó una dura crítica contra el boxeador al ver lo feliz que se siente de haber sido derrotado por el mexicano y campeón de tres divisiones en los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Ambos peleadores protagonizaron este enfrentamiento el pasado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y desde entonces el boricua ha resaltado el buen trabajo que realizó en el combate al aguantar los 12 rounds contra su rival; a pesar que llegó a ser tumbado en una oportunidad y no se pudo quedar con el triunfo.

“Estuvo usando mejor su jab que lo que lo hacía en el pasado, y eso es algo bueno. Lo que no me gustó es que peleará para atrás, que se replegara. Él era el tipo más grande físicamente. Tenía que haber enfatizado su diferencia de tamaño, haber sido más físico, empujarlo”, expresó.

Estas declaraciones las realizó Rozier durante una entrevista ofrecida para FightHype, donde detalló que se mostró bastante desilusionado de su pupilo al ver el peleador en el que se ha convertido de festejar los triunfos de sus rivales.

Asimismo el neoyorquino destacó que ningún pugilista debe quedarse con energía guardada en su combate y debe sacar lo mejor de sí en cada enfrentamiento para poder buscar la victoria; de lo contrario resaltó que deben estar dispuestos a entregar todo desde el principio.

“A veces tienes que hacer una pelea se convierta en una pelea de perros para ganarla. Mucha gente me pregunta lo que pienso de esa actuación contra el Canelo. No voy a criticarlo o a humillarlo, pero no puedes celebrar que te quedaste corto y eso es algo que no te puede suceder, realmente”, concluyó Rozier.

