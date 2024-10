Ryan García quiere pelear contra Terence Crawford y le propone mucho dinero

El boxeador mexicoamericano Ryan García sigue dando de qué hablar a pesar de estar enfrentando su suspensión por un año de los cuadriláteros tras dar positivo a dos controles antidopajes ante Devin Haney; y la nueva víctima de este proceso es el estadounidense Terence Crawford.

En declaraciones ofrecidas por medio de las redes sociales el peleador detalló que e gustaría enfrentarse contra el campeón de las 154 libras y aseguró que de hacerlo está plenamente seguro que le haría ganar el mejor pago en toda su carrera como profesional al considerar que tiene los medios para atraer un público enorme.

“En cuanto a Bud Crawford, ya lo llamé. Creo que solo quiere pelear con Canelo Álvarez, pero no creo que eso vaya a suceder. Me encantaría pelear con Bud Crawford. No creo que sea tan bueno como la gente dice, lo digo públicamente y lo digo en vivo ahora mismo. Si Bud está escuchando, ‘me encantaría pelear contigo. Siento que literalmente te daría una paliza’”, expresó.

Actualmente Terence es considerado como uno de los mejores peleadores libra por libra del planeta y desde hace un tiempo está enfocado únicamente en enfrentarse contra el Canelo Álvarez; tal ha sido el grado que incluso se plantea la posibilidad de colgar los guantes y retirarse oficialmente del boxeo.

“Yo pelearía con él. Esa es la diferencia. Yo pelearía con él. Ustedes podrían ver a Ryan García en el ring con Bud Crawford. No puedo hablar por otros peleadores. No sé si Tank (Gervonta Davis) pelearía con Bud Crawford, pero sé que yo lo haría. Pelearía con Bud Crawford con orgullo y daría todo lo que tengo”, resaltó.

“Si no lo quiere, no es mi culpa. No es atractivo. No aporta nada. Es aburrido, pero probablemente le daría la paga más grande de su carrera si acepta la pelea”, concluyó Ryan García en sus declaraciones.

Crawford está sobrevalorado

Para finalizar, Ryan García reconoce lo valiosa de la carrera de Terence Crawford, aunque sostuvo que esto no es suficiente para ser considerado como uno de los mejores de todos los tiempos; ante esto detalló que es un peleador sobrevalorado y que está bastante confiado de poder derrotarlo.

“Es un buen peleador, pero no creo que haya vencido a nadie con talento, explosividad y potencia. En mi opinión, podrás haber vencido a Shawn Porter, que es un gran peleador, pero un poco básico. Errol Spence Jr. venía de un accidente. No creo que sea tan bueno. ¿Has peleado con alguien que tenga poder de nocaut con un solo golpe? No. Por eso, creo que Bud Crawford está sobrevalorado. Ustedes pueden tener su propia opinión al respecto. Eso es lo que yo pienso. Pelearé con él y lo dejaré sin aliento. Siento que eso es todo”, concluyó.

